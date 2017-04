El Pingüi intentó, pero no le alcanzó para seguir

Dejó todo, pero no fue suficiente para seguir con vida en el torneo más federal del fútbol argentino. Neuquén intentó por todos lados, y de todas las formas, para poder estirar la serie al punto penal, para seguir soñando con la clasificación. Los chacareros, golpearon en los momentos justo, para liquidar la serie y dejar con las manos vacías al pingüino del sur paranaense. Fue victoria en el global para Atlético Hasenkamp por 3 a 2 y la Liga de Paraná Campaña se aseguró su presencia en la final del torneo, ya que ahora en semifinales del ascenso Cuchilla jugará ante Arsenal de Viale. El partido contó con el arbitraje rafaelino de Roberto Franco, de regular desempeño.

Los dirigidos por Pablo Comas, sabían que no era imposible empatar la serie, pero le faltó profundidad en las últimas jugadas. Cuando buscaba romper el cero en su cancha y ante su gente llegó un baldazo de agua fría. A los 20 minutos, un gran centro de Atlético Hasenkamp cuando Cristian Romero , la peinó y terminó rebotando en el defensor de Neuquén Augusto Yaryez, la pelota terminó en el fondo de la red y el elenco de la liga chacarera se adelantaba en la serie.

Pero el elenco de la Liga Paranaense de Fútbol buscaba el empate, empezó a abrir el juego por las bandas. Marcos Rosano, lateral derecho, empezó a ir al ataque y el local encontró profundidad. Lazaneo tuvo a los 36 minutos una situación clara pero la desperdició, bajo el arco defendido por Ángel Jacob. Pero sobre el final de la primer parte, Atlético Hasenkamp estuvo a punto de liquidar la serie. Jonatan Salva quedó mano a mano ante Rodríguez pero el disparo no fue certero.

En el complemento, Neuquén entró con otro chip, el de salir a buscar el empate y poder descontar en la serie. A los 6 encontró el empate del partido, cuando Rosano definió solo en el área chica de Jacob. Pero poco le duro la alegría al conjunto local, tras dos minutos, de haber empatado el partido. Ismael Arellano, volvió a poner a la visita en ventaja en el partido y en la serie. Neuquén no supo aprovechar la igualdad y descuidó la última línea.

Los del sur paranaense no dejaron de intentar y fueron por más, en su cancha, cuando todo no era a su favor. Los cambios le dieron vida al conjunto local, que volvió a manejar la pelota e iba por el empate.

A los 20, un gran pase en profundidad de Maximiliano Rueda, y Juan Manuel Lazaneo, la terminó empujando al fondo de la red. La gente empujaba y Neuquén iba por más, estaba a un gol de igualar la serie y mandar la definición a los penales.

Pero a los 35, Lazaneo vio la roja, tras caer en el área y donde el árbitro del partido no vio la pena máxima. De ahí en más el local adelantó sus líneas y buscó quedarse con el partido, pero no pudo y quedó eliminado en cuartos de finales del ascenso cuchilla del federal C. Los equipos de la LPF quedaron en el camino, por otro lado la Liga de Paraná Campaña se aseguró un equipo en la definición por el salto de categoría.

LAS SEMIFINALES. Ya están confirmados los cruces de la siguiente instancia del Ascenso Cuchilla, con tres elencos de la provincia de Entre Ríos: Arsenal de Viale-Atlético Hasenakmp, jugarán por un lugar en la definición. En tanto, Parque Sur de Concepción del Uruguay jugarán ante Unión FBC de Totoras, Santa Fe.

el goleador. Ismael Arellano, delantero y autor de dos goles en la serie para Atlético Hasenkamp habló tras la clasificación: "Feliz, hicimos lo que planeamos en la semana. Sabíamos a la cancha que veníamos a jugar, fue un rival difícil y trabajamos para conseguir la clasificación". Por otro lado el oriundo de la capital entrerriana y ex jugador de la U expresó su alegría tras la vuelta al gol: "Estoy contento en lo personal, se volvió a abrir el arco y mejor que sea en este momento, donde el equipo más me necesita".

liga paranaense de fútbol. Ahora los tres elencos del fútbol local, Sportivo Urquiza, Neuquén y Palermo se preparan de lleno para la competencia local, que comenzará a fines de abril, en principio sería el 29. Recordar de la competencia será anual, todos contra todos, y el campeón será el elenco que mayor cantidad de puntos obtenga. El peor equipo descenderá a la B y el anteúltimo jugará la promoción. En la primer jornada jugarán Sportivo Urquiza ante Belgrano; Palermo contra Universitario; Don Bosco recibe a San Benito; Neuquén debutará ante Instituto y Peñarol será local de Paraná.