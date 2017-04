El Papa apadrinará el último partido del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón

El Papa Francisco apadrinará el último partido a desarrollarse en el estadio Vicente Calderón, la casa histórica del Atlético de Madrid, el próximo 28 de mayo y que será protagonizado por futbolistas del actual plantel del equipo que dirige el argentino Diego Simeone, por ex estrellas del club y también por otros astros del fútbol mundial, según se informó hoy en la presentación del evento.



El partido recibirá el nombre de "Final de Leyenda - Compromiso por la Paz" y tendrá un carácter solidario e irá a beneficio de Scholas Occurrentes, una entidad internacional de bien público sin ánimo de lucro, impulsada por el Papa, y que trabaja con escuelas y comunidades educativas.



El presidente de Scholas, José María del Corral, anunció en la presentación que Francisco apadrinará el encuentro, en un acto en el cual estuvieron presentes integrantes del plantel del equipo que dirige el "Cholo" Simeone, como Koke, Gabi, Juanfran y leyendas del club como Adelardo, Miguel Ángel Ruíz, Abel Resino, Clemente, Luiz Pereira, José Luis Pérez Caminero, Manolo, Antonio López y Luis Perea, según consignó EFE.



Durante la presentación se emitieron imágenes de partidos históricos jugados en el Vicente Calderón y un vídeo con imágenes del Papa hablando de los valores del deporte en general y del fútbol en particular.



El nuevo estadio del Atlético de Madrid, al que se mudará en la temporada 2017/2018, se llamará Wanda (una corporación china multinacional) Metropolitano, y no como era conocido hasta ahora como La Peineta.



Hubo varios candidatos interesados en patrocinar el nuevo estadio del Atlético de Madrid, hace pocos meses se eligió a tres finalistas para la elección y Wanda, dueño del 20 por ciento de las acciones del club, fue el triunfador.



El Wanda Metropolitano está ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas y fue inaugurado el 6 de septiembre de 1994 como estadio de atletismo bajo la titularidad de la Comunidad de Madrid.



En 2002 el Ayuntamiento de Madrid y en 2008 Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde en ese entonces de la capital española, y el titular del Club, Enrique Cerezo, suscribieron un convenio patrimonial por el cual el estadio pasó del Estado a manos de la institución "colchonera", la que entregó a cambio las tierras en las que se levanta hoy el Vicente Calderón.