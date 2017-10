El país entero también juega el partido de hoy

La Selección Argentina espera concentrada en Guayaquil, para luego trasladarse a la altura de Quito y asumir el último partido de esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas que impensadamente se transformó en una final que definirá el pasaje o la marginación del Mundial de Rusia de 2018. Nada más y nada manos. Ovación efectuó un sondeo que involucró a jugadores, entrenadores, dirigentes y el hincha común que emitió su opinión sobre la suerte del elenco que lidera Lionel Messi y tiene a Jorge Sampaoli como coach.









Mayormente hay confianza en que el potencial aparezca, en que resultados externos sigan ayudando y en poder sacar el boleto para la competencia del año venidero.









* Walter Andrade (Jugador de Patronato): "Más allá de que es un momento de transición para el plantel, tiene un plantel de jerarquía, falta que se le abra el arco. Pienso que le va a ganar a Ecuador y va a clasificar".





* Mauricio Jacob (Periodista de El Observador de Crespo): "Para mí sí clasifica, solamente porque me prendo de la ilusión y de que nos ayuden resultados de terceros como viene pasando en las últimas fechas".





* José Gómez (Secretario de Deportes de Entre Ríos): "Estoy convencido de que Argentina va a clasificar. Hay una cuota de suerte generada por otros resultados que hicieron que a pesar de la mala campaña en Eliminatorias se llegue a la última fecha con posibilidades. Pienso que se podrá sortear el partido de mañana -por hoy- y lograr la ansiada clasificación. La Selección no entrega garantías como equipo, pero tiene un peso individual que van a aparecer ante Ecuador".









* César Fontana (dirigente de Atlético Paraná): "Sí clasifica, porque es superior a Ecuador y creo que nuestros jugadores van a dejar el alma para lograr el triunfo que se necesita".









* Gabriel Taleb (Empleado Bancario): "Creo, como todos, que equipo tiene de sobra pero no ha encontrado el juego, solo jugó bien el último partido. Y ahora me parece que ya es tarde para cualquier tipo de cambio".









* Diego Jacob (Arquero de Roma de Ramírez): "Argentina va a ganar y clasificar porque tiene en Messi al mejor jugador del mundo".





* Juan Antonio Bello (Chofer de Colectivo): "Sí, la Selección Argentina clasifica. Porque se va jugar con el corazón. Ellos saben que es una final y es la oportunidad excelente para levantar en lo anímico y después concentrarse para el Mundial".









* Hugo Fontana (DT de Arsenal de Viale): "Argentina va clasificar, por historia, por jerarquía individual y porque espero que mañana -por hoy- también funcione colectivamente. Pero todo va pasar por la parte psíquica del equipo,creo que va ser necesario tener en cuenta ese detalle. Pero no tengo dudas de que Argentina va clasificar por lo que te dije al principio,también porque Ecuador lleva 5 partidos sin ganar".









* Leandro Rodríguez Calderón (Periodista Deportivo): "Confío en que clasifica porque creo que va a aparecer el nivel individual de los jugadores que hacen la diferencia en Europa. Sinceramente este fue el proceso más dificultoso de una Selección Argentina, no sólo desde lo futbolístico, sino también desde lo institucional. El desorden dirigencial tuvo su influencia".









* Gustavo Vergara (Arquero de Belgrano): "Argentina sí va a clasificar, porque si Argentina no va al Mundial, no lo miraría porque sería triste no ver a la Argentina".





* Rolo Martinelli (periodista): "Argentina clasifica, no sé si por Repechaje o directamente. Merece Messi ir al Mundial. Soy muy pro Messi y me gustaría que vayamos al Mundial por él. Por las críticas que recibe y por lo que juega. Quiero ver otro Mundial con Messi".