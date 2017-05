El Oficial sigue en movimiento

Se jugará entre hoy y mañana una nueva fecha del Torneo de hockey sobre césped Femenino, que organiza la Asociación Paranaense de este deporte. En la jornada habrá una nutrida programación, como así también partidos por el Torneo Unificado.





A continuación el detalle de los partidos: Hoy en Paracao: Capibá enfrentará a Paracao; a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, en Infantiles; a las 13.30, en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.





En El Plumazo: CAE Halcones recibirá a Rowing Azul; a las 9 en Sub 14; a las 10, en Sub 16; alas 11.15, en Sub 12 y a las 12.30 en Sub 18.





Desde las 14, Unión Agrarios Cerrito y Huracán de Victoria se medirán en Sub 14; a las 15, en Sub 16; a las 16.15, en Sub 12; a las 17.15 en Infantiles y a las 18.15 en Sub 18.





En Talleres: el CAT Blanco enfrentará a CAE Águilas, a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, en Infantiles; a las 13.30, en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.





En La Tortuguita: Rowing Blanco jugará con Paraná Hockey; a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, en Sub 12; a las 12.15, en Infantiles se medirán Rowing Azul y CAE Halcones; mientras que retomarán la competencia los elencos Blanco y PH a las 13.30, en Sub 18. En un adelanto de fecha, se enfrentarán a las 14, en Reserva, Rowing Azul y Paraná Hockey y a las 16.30 en Primera.





Mañana, en El Plumazo: Hípico Concordia jugará contra Tilcara; a las 9 en Sub 14; a las 10, Sub 16; a las 11.15, en Primera; a las 12.45, Sub 12; a las 13.30, en Sub 18; a las 15 en Reserva.





Además, habrá fecha por el Torneo Unificado donde en cancha de Talleres, Oro Verde enfrentará a San Benito a las 9 en Sub 14 y a las 11.15 en Sub 12. A las 10, en Sub 16, San Benito jugará con Cultural de Crespo.





Un entrerriano en la CAH. El dirigente de la costa del río Uruguay, Roque Alberto Demczuk (presidente del Club Pesca Concordia) integra el Tribunal de Disciplina de la Lista Federal que ganó las elecciones en la Confederación Argentina de Hockey y que llevó a la presidencia al cordobés Miguel Ángel Grasso.





La votación se realizó en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la entidad, de la que participaron 34 de las 36 entidades afiliadas activas. Los principales cargos del nuevo consejo directivo son: presidente: Miguel Ángel Grasso; vicepresidente primero: Alberto Nicosia (Buenos Aires); vicepresidente segundo: Rafael Carlos Pirlo (Tucumán); vicepresidente tercero: Jorge Daniel Garré (San Rafael). Secretario: Martín Peragallo (Buenos Aires); prosecretario: Aldo Ariel Effenberger (Chaco); tesorero: Luis Antonio Ventura (Buenos Aires); protesorero: Luis Carlos Abbruzzesse (Litoral). Vocales titulares: Héctor Ceresola (Santa Fe); Marcelo Justo Safenreiter (Buenos Aires); Daniel Mario Iza (Buenos Aires); Delfina Otero (Río Negro); Daniel Lucio Garrone (Córdoba); Paula Hilda Damiani (Buenos Aires).









***

En varones





Interasociaciones. Los equipos de Caballeros de Paraná tendrán jornada mañana. En la Tortuguita: Oro Verde jugará con Rowing a las 12 en Infantiles; a las 13 en Sub 15; a las 14.30 en Reserva. Mientras que a las 16 se medirán Paraná Hockey y Rowing en Primera División. En Jockey Club Rosario: Talleres visitará a Jockey Club a las 11 en Infantiles; a las 12.15, en Sub 15; a las 13.30 en Reserva y a las 15 en Primera. En Universitario de Rosario: los locales recibirán a Estudiantes; a las 13.30 en Reserva y a las 15 en Primera.