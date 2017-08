El nuevo tatuaje de Brian Sarmiento, con un error gramatical

Tras ganar popularidad en las redes sociales, Brian Sarmiento siempre se caracterizó por brindar mensajes positivos y decidió tatuarse una frase. Ayer por la noche se sacó una foto de su nueva inscripción, que salió con un error de gramática.





"Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, si no a quien tenemos #TamoActivo", reza la frase, que en realidad debería tener el "sino" escrito todo junto por tratarse de la afirmación que se opone a la negación previa y no de un condicional.





Embed LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS , SI NO A QUIEN TENEMOS #tamoactivo hay q ser feliz con la gente q nos Ama y siempre está presente tanto en los momentos buenos como en los malos @jonetattoo el mejor de Rosario Una publicación compartida de Brian sarmiento 22 (@brian_sarmiento22) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 4:22 PDT