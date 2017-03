El Negro quiere seguir pujando

Con el objetivo de mantener un nivel de juego que le permita cerrar de la mejor manera la segunda fase de la Liga Nacional, Echagüe (récord 8-34), colista de la Conferencia Norte, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (22-22) con el arbitraje de Silvio Guzmán y Pablo Estévez. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Luis Butta.

El AEC viene entonado en el transcurso de la semana ya que el lunes, y luego de jugar en buen nivel en varios pasajes del pleito, pudo vencer a Obras Básket y así gana confianza para lo que llegue dentro de 14 fechas. Con seguridad esté afrontando la serie para no abandonar la categoría, ya que sigue siendo de ocho triunfos la diferencia con Atenas (16-25), el penúltimo. Enfrente tendrá a Gimnasia de Comodoro, que la semana pasada lo venció en el sur pero que viene de caer en Concordia (Ver aparte).

Además, Boca Juniors (13 victorias y 32 derrotas), último de la Conferencia Sur y posible rival de Echagüe en el caso de que juegue la serie por la Permanencia, visitará hoy a Obras Basket (21-23). El cotejo comenzará a las 20 en el estadio Templo del Rock del barrio porteño de Núñez y lo arbitrarán Fabricio Vito y Oscar Brítez. El conjunto Xeneize no consiguió levantar cabeza desde la contratación del campeón olímpico de Carlos Delfino (promedio de 7,3 puntos, 3 rebotes y 1,7 asistencias en poco más de 18 minutos en cancha); con él sumó 2 éxitos y 4 caídas. Por su lado, Obras intentará aprovechar el flojo momento de su rival para continuar en la zona de reclasificación luego de una mala gira por Paraná (79-88 vs. Echagüe) y Sunchales (78-84 vs. Libertad). El enfrentamiento tendrá como color que se verán las caras Walter Herrmann (Obras) y Delfino, ambos integrantes del plantel en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvieron la medalla de oro.

En otro orden, San Martín de Corrientes (31-10) cerrará su gira ante Peñarol en Mar del Plata (19-23) en el Polideportivo y los árbitros serán Pedro Hoyo y Fernando Sampietro. El partido será televisado por Direct TV.