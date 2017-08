El mundo del deporte le da su apoyo a Marcos Milinkovic tras la muerte de su hijo

La comunidad deportiva argentina está de luto: es que la muerte de uno de los tres hijos del más importante voleybolista local de los últimos 20 años, Marcos Milinkovic, -quien murió ahogado en el Mar Adriático mientras pasaba sus vacaciones en Croacia con su madre y su hermana-, sacudió al ambiente en varias de sus disciplinas, además del voley.





Es que no sólo la Federación del Voleibol Argentino le envió un sentido saludo al ex capitán de la Selección por la tragedia que vive, sino que instituciones de primer nivel como el Club Atlético River Plate -Milinkovic es confeso hincha "millonario"- o algunos de sus ex colegas le mostraron todo su apoyo. Incluso medios de comunicación especializados en la materia y otros de carácter polideportivo mostraron su pesar por la fatídica noticia.