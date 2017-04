El Melli relativizó el empate

El DT de Boca Guillermo Barros Schelotto lamentó "más la lesión de (Ricardo) Centurión que los dos puntos perdidos hoy (por ayer)" en el empate sufrido sobre la hora por Patronato de Paraná en La Bombonera. En una conferencia de prensa a la que llegó más tarde de lo habitual Barros Schelotto dijo que Boca "siente a Centurión, como siente a Tévez, como siente a (Fernando) Gago", y explicó que "lo de Centurión fue ayer, muy reciente como para armar algo distinto".





"Lamento más la lesión de Centurión que los dos puntos que perdimos hoy", refirió el técnico en relación al esguince de grado dos de la rodilla izquierda del delantero. "Tengo bronca por la manera que empataron, un equipo que no había pateado al arco en todo el partido y que en la única vez que lo hizo nos convirtió en una jugada confusa", completó Barros Schelotto. El entrenador refirió que "se perdieron dos puntos" y admitió que "no se jugó bien, pero hubo situaciones, con dos claras en el primer tiempo y la de Pavón en el final que no pudieron convertirse". Según Barros Schelotto "las últimas diez fechas van a ser así, con partidos cerrados". En tanto el volante Pablo Pérez se mostró "dolido por la forma en que empató" Patronato y agregó que "era un partido que estaba ganado y que no se supo cerrar".





"No creo que haya sido por desatención, en una jugada aislada patearon por única vez al arco y nos empataron", sintetizó Pérez, y añadió que "el dolor es por no haber podido sacar ventaja en el torneo".





Boca regresará a los entrenamientos mañana a las 9.30 en Casa Amarilla.