El hincha de Boca quiso hacer una broma y ahora podría ir preso

Un hombre que quiso hacer una broma en el teléfono de emergencias 911 por la sanción del penal que significó el empate de Huracán ante el líder Boca podría ser buscado por la Justicia y se analiza iniciarle una causa.Según revelaron fuentes policiales a NA, el joven, que todavía no pudo ser identificado pese a que quedó su número registrado, discó al 911 para denunciar que le acababan "de robar".Según el audio de la charla con la operadora, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, al realizarle las preguntas de rigor ante este tipo de situaciones, el hombre reveló que el "robo" había sido en "Parque Patricios, en Amancio Alcorta al 2400"."¿Cuántas personas eran?", le preguntó la oficial del "911", a lo que el hombre respondió "50.000" y motivó la repregunta lógica por no entender lo que estaba ocurriendo."¿Qué te robaron?", continuó la operadora, quien siempre se mostró muy profesional a la hora de asistirlo, del servicio de emergencia siguiendo el protocolo de cuestionario."Dos puntos", le respondió el denunciante, en clara referencia al empate sobre la hora que sufrió el "Xeneize", por el penal convertido por Alejandro Romero Gamarra."No estoy entendiendo lo que estás hablando, ¿dos puntos de qué te robaron?", continuó la mujer, quien recibió la respuesta que confirmó la broma: "Recién, me cobraron un penal", dijo el chico."Ésta es una línea de emergencias, señor", resumió la operadora, que a pesar de la broma siempre mantuvo la seriedad que caracteriza a una persona que hace su trabajo.Posteriormente, el hombre admitió que realizó el llamado porque "estaba caliente" y cortó la comunicación.Ahora, por entorpecer la línea de emergencias con una broma, la Justicia podría iniciar una búsqueda para dar con su paradero e iniciarle una causa que derivaría en una contravención.