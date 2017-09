El Gato hace su estreno ante un viejo conocido

Otros rivales, distinta categoría, menor repercusión mediática y plantel renovado. En síntesis una nueva experiencia para Atlético Paraná que hoy, después de su descenso en la Primera B Nacional, tendrá su estreno en el Torneo Federal A 2017/18 que organiza el Consejo Federal. Desde las 16 y por la Zona 3, visitará a un viejo conocido como Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el marco de la primera fecha. Carlos Boxler de Casilda tendrá la misión de impartir justicia en territorio bonaerense, mientras que sus asistentes serán Jore Pedro de Chañar Ladeado y David Luzzi de Rosario.

La semana previa del cotejo para el Decano, que viajó anoche, no fue todo lo tranquila que se imaginaba y las circunstancias aconsejan para este momento. Una serie de cortocircuitos entre Edgardo Cervilla y el prepardor físico Sebastián Furios derivaron en presentación de renuncias no concretadas, charlas subidas de tono y reunión de urgencia convocada por la dirigencia para calmar las aguas. En principio la sangre no llegó al río. El tiempo dirá si quedaron secuelas de fuerte cruce entre el entrenador y el preparador físico del Rojiblanco.

En lo que respecta al grupo con que el Decano afrontará el desafío de retornar al la vidriera mayor del ascenso del país, hay que decir que muestra muchas caras nuevas. Fueron pocos los que quedaron después de la pérdida de categoría y 14 las incorporaciones que arribaron a la entidad del barrio San Martín. Los ensayos previos dejaron poco espacio para un análisis profundo, teniendo en cuenta la menor calidad de los rivales enfrentados. Hoy, en suelo bonaerense, el equipo paranaense presentará seis estrenos en el 11 inicial. Agustín Bossio estará en el arco después de un extenso paso por Patronato, mientras que en la defensa jugarán Tomás Machado (volvió al club después de una temporada afuera) y José Albornoz. En el mediocampo, los que debutarán son Gerardo Corvalán y Gastón Blanc, mientras que en la delantera se dará otro regreso: el de Nicolás Ledesma. El resto serán los elementos que ya tienen algunas temporadas vistiendo los colores del Decano y que lograron cosas importantes en el club.

Defensores de Belgrano, para la gran mayoría, es uno más del universo de lo desconocido de la tercera categoría para el fútbol del interior del país. Poco y nada se conoce de cuáles son sus aspiraciones y cuál es su potencial. Ante este panorama, Defensores de Belgrano y Atlético Paraná ponen primera en el Federal A, con la ilusión de dar un paso positivo.









HAY CLÁSICO. La primera fecha de la Zona 3 del Federal A también tendrá el enfrentamiento entre Libertad y Unión, en el clásico de Sunchales. El partido comenzará a las 16 y será controlado por Maximiliano Viñas de Alcorta. A la misma hora, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá Douglas Haig de Pergamino (dirige Adrián Franklin).









Es un debut con tonada cordobesa