El ganador de Gran Hermano se enteró en vivo que será contratado por Arsenal: "Me largo a llorar"

Ocho días después de iniciarse la prueba con el club de Sarandí, el delantero Luis Galesio fue confirmado como integrante del plantel que disputará la próxima temporada en la Primera División del país. Pero fiel al estilo de su vida, tuvo un plus mediático: se enteró en vivo de que Arsenal lo contrataría.





El ganador de la última edición de Gran Hermano se encontraba como invitado en el programa No todo pasa del canal TyC Sports y los periodistas del envío le informaron la noticia tras dialogar con Miguel Silva, uno de los directivos de peso del club del Viaducto: "Me largo a llorar ya".





"Mi sueño era llegar a Primera y no lo había podido cumplir, pero con esta posibilidad la verdad que súper contento", sentenció el atacante de área de 24 años con la voz entrecortada.





"Me emociono hoy también por lo que me está pasando. No siempre se te presentan estas posibilidades. Cualquier jugador quiere jugar en Primera. Le quiero agradecer a Humberto", señaló el futbolista que hizo inferiores en la institución de Sarandí y tuvo experiencias en Instituto de Córdoba y 9 de julio de Morteros.





Embed Te espero @ivannaicardi ⚽️ jajaja Vamos BELGRANO VIEJO NOMAS !!! Una publicación compartida de Luifa Galesio (@luifagalesio9) el 2 de Nov de 2016 a la(s) 6:16 PDT