El ganador de Gran Hermano no jugará en Arsenal y busca otro club

Hace un mes atrás, Luis Fabián Galesio, ganador de la edición 2016 del reality Gran Hermano, se enteró en No Todo Pasa que no iba a jugar en Arsenal, luego de superar las pruebas en Sarandí. El cordobés pudo jugar algunos amistosos y hasta se dio el lujo de convertir, pero hoy se enteró que finalmente no será fichado.





"La verdad que estoy un poco caído porque tenía entendido que me iban a fichar. Pero me terminaron comunicando que no querían tapar a (Ryduan) Palermo y (Sebastián, un chico del club) Lomónaco", declaró el cuñado de Mauro Icardi en diálogo con el medio Noticias Argentinas.





El cordobés, que estuvo unos años en las inferiores de Arsenal e Instituto, dijo "no estar dolido con nadie" y manifestó que este jueves "iré a la tarde al entrenamiento para retirar mis pertenencias y ver si consigo otro club".