Patronato fue a cumplir a un plan y jamás se apartó de él ni siquiera cuando estuvo abajo en el tanteador. Ideó un sistema destinado a no ceder espacios y el cumplimiento tuvo su premio. El Rojinegro le empató a Boca en La Bombonera. Fue 1 a 1 con sabor a hazaña. Darío Benedetto puso en ventaja al puntero en el cierre de la primera etapa; Damián Arce lo igualó en el final del pleito. El partido se disputó en el marco de la 20ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A. En la jornada siguiente, el Santo recibirá a Olimpo de Bahía Blanca.





Patringa pergeñó su partido en la semana. Su propuesta pasaba por ensuciar los caminos de acceso a Sebastián Bértoli; proponer un trámite cerrado. Es por eso que retrocedió a Fernando Telechea hasta la mitad de la cancha y el resto detrás de el para defender. Con buen criterio el Negro dejó que la pelota la tuvieran Santiago Vergini y Juan Manuel Insaurralde y duplicó la marca sobre los receptores. Para no repetirse en el pelotazo el Xeneize retrasó a Wilmar Barrios y el colombiano le dio seguridad en el primer pase. Un cabezazo de Benedetto, sumado a un disparo del mismo centrodelantero y otro de Cristian Pavón que se fueron afuera marcaban la hegemonía del puntero.





El Auriazul, vestido ayer de blanco, lateralizaba con criterio pero no mostraba capacidad para imponer un pase entre líneas y para que ello sucediera mucho tenía que ver la disposición defensiva del elenco entrerriano.





A partir del cuarto de hora, la postura de no arriesgar comenzó a incomodar al conjunto porteño que ya no fue tan consistente en el traslado, el Rojinegro no alcanzó a lastimar pero sí pudo adelantarse unos metros en el terreno. Que Sebastián Bértoli no tocara el balón en la primera media hora marcaba que el plan pergeñado por la visita se estaba cumpliendo con éxito.





A la media hora, el Xeneize tuvo su opción más clara cuando Rodrigo Betancur, libre de marcas cabeceó, pero la buena participación de Bértoli evitó la conquista del mediocampista uruguayo.





Los minutos fueron pasando y las imágenes se repitieron. El líder del certamen imponiendo el ritmo, yendo pero sin profundidad y un Patrón aguantando a pie firme. Pero el retraso masivo tiene sus riesgos.





Parecía que la primera parte se moría sin goles, pero Nazareno Solís, que poco había participado, puso una asistencia perfecta para que Benedetto, ingresando por el sector opuesto, pusiera el 1 a 0 que apenas justificaba la insistencia del elenco de Los Mellizos.





SEGUNDO TIEMPO. La adversidad del tanteador no modificó a postura Santa. De esta manera el elenco de barrio Villa Sarmiento siguió dejando que su oponente tuviera el útil y marcara el ritmo del match, sabiendo que proponer un palo por palo implicaba correr muchos riesgos.





De todas maneras el Bostero no fue tan dominante como en el periodo inicial. No es que haya renunciado a la búsqueda, sino que perdió precisión en la traslación. Igualmente era el único que generaba chances frente a los arcos. A los 53' Frank Fabra cruzó un centro que no pudieron empujar ni Benedetto y Betancur. Después fue Solís el que frenteó una pelota sin dirección entre los centrales paranaenses.





Entre un Negro que no arriesgaba con el afán de llegar con chances al tramo final y un Xeneize con dificultades para ser profundo, el espectáculo lo daba la gente del local en las tribunas.





Con 20' por cumplimentar, el entrenador Rubén Forestello metió mano. Mandó a escena a Nicolás Bertochi por Graciani y Damián Arce por Comas. La mínima desventaja lo tenía a Patronato a tiro del empate por el que fue con pocas ideas, pero soñando con sacar provecho de alguna falencia. Boca pudo liquidar la historia a los 82' cuando a pura gambeta, Pavón quedó cara a cara con Bértoli, pero San Sebastián se impuso en el mano a mano al desviar el remate del delantero con su pie derecho.





La gran tapada de Bértoli le dio a Patrón la posibilidad de seguir con vida. Iba como podía y a partir del ingreso de Matías Quiroga para jugar los últimos cinco minutos inundó el área local de centros. En uno de ellos el Flaco ofició de cortina para abrirle el camino a Arce, que no dudó y puso el 1 a 1 cuando el partido llegaba a su fin.





Después no hubo tiempo para más; solo para el lamento de todo el Universo Xeneize y para la euforia de Patronato que consiguió en la mítica Bombonera un empate con sabor a hazaña.













***

Las claves





El plan. El entrenador Rojinegro Rubén Forestello armó el mejor esquema para enfrentar a un rival potencialmente superior. Los jugadores lo cumplieron a rajatabla y consiguieron el objetivo.

El propio boca. Más allá de verse resentido por ausencias importantes, Boca reúne un potencial que lo hace superior a casi todos. Ayer pecó de confiado y lo pagó caro al resignar la victoria sobre el cierre.

Bértoli. Sin haber sido sometido a un peloteo intenso, el capitán de Patronato siempre que fue llamado a intervenir lo hizo con solvencia. Una tapada suya ante Pavón le permitió al resto llegar con chances al final.













***

Síntesis









Boca (1)

Agustín Rossi Gino Peruzzi Santiago Vergini Juan M. Insaurralde Frank Fabra Pablo Pérez Wilmar Barrios Rodrigo Bentancur Cristian Pavón Darío Benedetto Nazareno Solis DT: Barros Schellotto













Patronato (1)

Sebastián Bértoli Lautaro Geminiani Walter Andrade Renzo Vera Lucas Márquez Damián Lemos Gabriel Graciani Marcelo Guzmán Alejandro Gagliardi Lautaro Comas Fernando Telechea DT: Rubén Forestello.

















Goles: 44' Benedetto (B); 89' Arce (P).

Cambios: 61' Benítez por Solís, 88' Jara por Pavón y 91' Bou por Peruzzi (B); 69' Arce por Comas, 71' Bertocchi por Graciani y 86' Quiroga por Telechea (P).

Amonestados: Pavón Arce (B); Geminiani, Guzmán, Comas (P).

Árbitro: Germán Delfino (Bien).

Figura: Sebastián Bértoli (P).

















***

Cómo jugaron









Sebastián Bértoli. No fue requerido de manera permanente como en otras ocasiones, pero cuando tuvo que actuar lo hizo con seguridad. El capitán celebró sus 500 partidos con la camiseta de Patronato siendo figura en La Bombonera.

Lautaro Geminiani. Muy buen partido del marcador de punta diestro. Controlando a Nazareno Solís y empujando a resto desde el fondo. Cruzó la mitad de la cancha, fue uno de los que más esfuerzo desparramó.

Walter Andrade. No siempre estuvo sobrio en la marca. Regaló una pelota en la salida que le pudo haber costado otro dolor de cabeza.

Renzo Vera. Le tocó nada más y nada menos que controlar a uno de los goleadores del certamen como Darío Benedetto. Cuando lo perdió el delantero facturó con la apertura del marcador. Lucas Márquez. Sacrificado como todos, con poco espacio para pasar al ataque. El Rafa cumplió con el libreto asignado. Damián Lemos. Buena labor del exmediocampista de Nueva Chicago. Cortando, repartiendo y por momentos llevando al equipo hacia adelante.

Alejandro Gagliardi. No tuvo una participación trascendental. Se adaptó con la función táctica que se le enmendó. Pocas veces rompió el libreto.

Marcelo Guzmán. Padeció la dinámica y buen control de los volantes de Boca. Irreprochable desde la entrega. Gabriel Graciani. De mayor a menor. Fue efectivo lo suyo en los 20 minutos iniciales. Después fue decayendo en su andar. Pasó desapercibido en el complemento y se fue reemplazado.

Lautaro Comas. Jugó un buen partido más allá de alguna reacción desmesurada que le costó una amarilla y su reemplazo.

Fernando Telechea. Buscó su chance pero no la encontró. En gran parte del partido estuvo muy solo arriba.







*** Desde el banco



Damián Arce (6). El ex-Quilmes entró enchufado al campo de juego. Sobre el final anotó el tanto del empate. Nicolás Bertocchi y Matías Quiroga. Jugaron pocos minutos para ser puntuados.

















***

Apostillas









Al margen. Mauricio Carrasco fue el jugador que viajó con la delegación Santa y no firmó planilla. Se sabía de antemano que la estadía del neuquino en Capital Federal era para jugar el encuentro de Reserva.

La reserva. El encuentro de Reserva se desarrolló ayer por la mañana en el complejo Pedro Pompilio. Fue triunfo de Boca por 1 a 0 con gol de Ezequiel Coronel. En casa. En la fecha 21, Patronato recibirá a Olimpo de Bahía Blanca. El cotejo, a disputarse en el Grella, iría el lunes 24 en horario aun no especificado.

La serie. Con el empate de ayer, Patronato registra cinco encuentros sin triunfos. En tres ocasiones igualó y cayó en las dos restantes. En 2017, solamente superó a Arsenal.

Varios por debajo. Más allá de la racha sin triunfos que transita, el Rojinegro se sostiene en la posición 19 de la tabla de los promedios, con once equipos por debajo.

En el arco opuesto. Sebastián Bértoli ingresó a las 17.23 para efectuar los movimientos de calentamiento. Eligió el opuesto al que se ubica La !2; el del Riachuelo.

Emocionado. "Hace 10 años jugábamos el Argentino B y hoy logramos una hazaña en La Bombonera", manifestó el presidente de Patronato Miguel Hollman.