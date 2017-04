El dilema de la doble camiseta

Jorge es hincha de River por herencia y de Patronato por cercanía. Siguió las campañas del ascenso como socio abonado hasta que un día se le generó un trastorno que lo marcó a fuego. El 16 de junio de 2012 se cruzaron por primera vez en su vida sus dos amores. Él es del 81. Esa tarde de sábado fue a la cancha de Colón luego de una semana repleta de dudas. Se quería convencer de que iba a estar del lado Rojinegro, pero sus sentimientos deambulaban en la incertidumbre permanente. Y como si fuera poco el jueves de esa semana, Boca le ganaba 2 a 0 la semifinal de ida de la Copa Libertadores a la U de Chile y disfrutaba de sus mejores épocas por su presente y porque su archirrival jugaba la B Nacional en un hecho sin precedentes.

Patronato se puso en ventaja de movida con un gol del Leo Acosta y River peleaba por el ascenso. Sobre la hora Lunati cobró un penal inexistente para el equipo dirigido por Matías Almeyda. En ese instante se le vino el mundo abajo. Una derrota dejaba a River casi en la Promoción, que finalmente evitó y ascendió directo. Desde el mismísimo momento que el Chori Domínguez tomó la pelota fue un trauma. Se llenó de dudas y sentimientos encontrados que no pudo manejar. "Primero quería que lo ataje porque Patrón le ganaba al grande; después que lo haga porque una empate estaba bien y River quedaba a tiro", contó. Bértoli atajó el penal y me confesó que no lo pudo festejar. Y se volvió a Paraná lleno de angustia. Estaba feliz y triste. No lo pudo resolver y hasta se reprochó durante meses esa situación de confusión sentimental.

Lo de Jorge le debe haber pasado a muchos, y les pasa. La llegada de los equipos de tu ciudad o de tu barrio al fútbol grande como es el caso de Patronato y Atlético Paraná o Juventud Unida de Gualeguaychú o Gimnasia de Concepción del Uruguay en el inicio de 2000 o Atlético Uruguay en el 80, por citar algunos ejemplos, ha revelado una disyuntiva tremenda en los hinchas. Porque nacimos en una sociedad futbolera repleta de clichés inalterables. Como esa eterna frase que dice 'se puede cambiar de cualquier cosa, menos de equipo'. O, de tal o cual equipo se nace. Y así podríamos abundar con las frases que están inmortalizadas en las canciones de cancha.

En la mayoría de los casos uno no elige de qué equipo es hincha, lo hereda. Y por lo general de un padre o del entorno familiar. Aunque siempre hay excepciones o actos de rebeldía.

Ahora bien, cuando tu club de barrio juega en la liga local o en algún regional, no "molesta", no invade los sentimientos si se me permite el término. Y el fútbol es una de las expresiones sociales más arraigadas en nuestra sociedad. Es una forma de vida por no ahondar en adjetivaciones que todos conocemos.

A partir de eso el dilema de la doble camiseta está latente. Penetra de lleno y es difícil o imposible direccionar la pasión, más cuando se enfrentan entre sí. Porque además el fútbol se retroalimenta con el que está al lado, "tu rival", con el que convivís a diario con las gastadas. Con el que gozás de sus enojos y sufrís con sus victorias.

Las preguntas más recurrentes entonces son ¿Está bien la doble camiseta? ¿Por qué se los juzga? ¿Se puede convivir? ¿Cómo manejamos los sentimientos?¿Cómo repercute en el entorno? ¿De qué equipo van a ser tus hijos?

Hicimos un relevamiento con futboleros de distintos ámbitos y hay opiniones encontradas y coincidentes.

Están aquellos que lo pueden sobrellevar, aunque al mismo tiempo confesaron que el día D. Ese en el que se enfrentaron sus dos amores, se les generó una gran confusión como el caso de Juan Marasa, quien manifestó que en el empate entre Boca y Patronato 1 a 1 no gritó ninguno de los goles. O el que lo resolvió "a medias" como Mauricio, quien gritó el gol de Boca, pero no le cayó tan mal la igualdad de Patronato. Otro ejemplo concreto es el de Claudio, papá de dos nenas, quien señaló que el día que jugaron Atlético Paraná y Argentinos Juniors se quedó en el molde. "Es como que jueguen Antonella contra Lara, ¿por quién voy hinchar?", resumió.

O están aquellos que lo que lo tienen "superado", como es el caso de Martín, quien siempre se volcó por Patronato, más allá de su fanatismo por River.

Según el psicólogo Pablo Liendo "no hay muchas recetas" para superar el conflicto cuando se enfrentan los dos equipos que seguís. Aunque el profesional sugirió abstraerse el día del partido. "Si juegan en contra dos equipos de los cuales vos sos hincha hay que tratar de no manijearlo y no exacerbarlo uno mismo. A veces no queda otra que evitarlo. Y ese día no lo ves y vas a visitar alguien que hace rato que no ves", aconsejó el profesional en diálogo con Ovación.

"Mi viejo se ponía muy mal cuando jugaba Boca y era tan fanático que no lo quería mirar. Se acostaba a dormir cuando jugaba Boquita porque él quería evitar ese sufrimiento. Bueno, hay veces que no queda otra. Este partido no lo voy a ver porque juegan Patronato y Boca y no me quiero amargar", agregó.

Otro de los puntos que abordó Liendo es la "problemática de la desmesura" y señaló que si bien "está bueno vivir la pasión del fútbol" no debe generarnos una cuestión de vida o muerte o ponerlo por encima de todo. "El tema es cuando nos tomamos en serio el morir por una camiseta porque revela que las personas no están manejando bien los sentimientos o no los están poniendo en aquellos lugares donde los tendría que poner. Hay una concentración de expectativas y de emociones en algo que es un entretenimiento", explicó. "Uno lo debiera vivir con alegría. Desde el punto de vista psicológico cuando las personas tienen esa concentración de sentimientos en algo en particular, nos preocupa porque digo ¿en dónde les está faltando aplicar o hacer correr o circular los sentimientos?", señaló el profesional.

***

OVA 06 martin torrealday.jpg

“Es afecto, no lo veo mal” Martín Torrealday

“Está bien ser hincha de dos equipos porque son sentimientos buenos. En este caso por el club del cual es desde chico y el de su ciudad que logró llegar a Primera. Es afecto, así que no lo veo mal. Es como que uno puede querer a la mujer y a la madre”, manifestó el escribano Martín Torrealday. El hincha de River y de Patronato se refirió al momento en el que se enfrentaron sus dos equipos y dijo que siempre lo tuvo claro. “Cuando se enfrentaron entre sí tanto en la B Nacional como ahora en Primera siempre quise que gane Patronato, el club de mi ciudad. Y me he sentido contento”, respondió. Por otra parte sostuvo que su hijo más grande “es de River”, pero agregó: “Me están pidiendo que los lleve a la cancha y seguro le va a agarrar el gustito a Patronato”.

***

OVA 06 varela.jpg “Más común de lo que parece” Ernesto Varela

“Es algo más común de lo que parece. No es una cuestión propiamente dicha de las personas del interior, el mal llamado interior. En Buenos Aires es muy común que uno sea de un equipo y simpatizante de otro. Hay muchos hinchas de River que son de Defensores de Belgrano o Excursionista, que son del barrio”, explicó Ernesto Varela, apasionado del fútbol. Hincha de River y de Patrón y con mucho afecto por otro clubes fue más allá y realizó un análisis del tema. “Estamos buscando menospreciar al otro por la doble camiseta como si fuera algo de doble identidad y me parece una boludez. No me parece que esté mal, y los que no están de acuerdo solo quieren denostar como que son menos hinchas que uno. Lo dicen como un agravio, y no es así”. Para Varela las veces que se vieron las caras Patronato y River tomó partida de acuerdo al momento de cada uno. “Cuando se enfrentaron en la B quería que ganara River, y cuando se enfrentaron en la A quería que ganara Patronato por las urgencias de los momentos. En la B Nacional lo de River era algo que había que resolver y hubiese sido muy complicada aquella derrota de no ser por los resultados externos”, contó. Por su parte adelantó que su pequeño va a tener la inclinación del padre. “La mamá es de Colón, pero no lo discuto, creo que no va a ser necesario que le diga nada, los chicos actúan por los ejemplos que los demás les brindan y no tengo dudas que me va a seguir”, chicaneó.

***

OVA 06 PAOLA GOMEZ.JPG

“El sentimiento es uno solo” Paola Gómez

“Para mí el sentimiento es uno solo. Soy de Boca y no se puede dividir en dos o más pasiones, es mi manera de pensar”, dijo de manera contundente la contadora Paola Gómez. De cualquier modo aclaró: “Se puede tener simpatía por un equipo de tu ciudad”, pero fue tajante y consideró: “Hay que ser hincha de un equipo”. Al mismo tiempo sostuvo: “Cuando se enfrenta con el equipo del que sos hincha desde siempre no se pueden modificar los sentimientos”. Por otra parte no dudó sobre el equipo del que van a ser hinchas sus hijos. “Mis hijos van a ser de Boca desde nacimiento, el primer regalo sería una camiseta de Boca, no hay chances”, sentenció.

***

OVA 06 MARASA.JPG

“Soy de Boca y del club de mi barrio” Juan Marasa

“Sí, está bien. En mi caso soy hincha de Boca y de Patronato, mi club de barrio donde me crié y jugué a la pelota”, sostuvo sin dudarlo Juan. El exjugador y ahora chef lo definió como “dos sentimientos diferentes”. ”En mi caso me tocó una sola vez verlos que se enfrenten. Y fue una sensación rara, pero salió 1 a 1, el mejor resultado. No grité ninguno de los dos, silencio stampa”, confió. Por otra parte sacó pecho y marcó la cancha al mencionar el historial de sus amores con su archirrival. “El futbolero vive de gastada y no me molesta que me digan doble casaca porque es la realidad, y si me carga un hincha de River le puedo decir que es hijo de los dos. Y el amigo de Boca me acompaña”, ironizó. Por otra parte dijo que cuando sea padre tiene claro qué es lo que quiere. “Cuando tenga hijos van a ser Bosteros y se van a criar en Patronato”, aseguró.

***

OVAS 06 barsuglia.jpg UNO/Juan Manuel Hernández



“Hay una camiseta única” Marcelo Barsuglia

“Hay una camiseta única. En mi caso Racing es como mi familia. Me llevaron a la cancha desde muy chico y he vivido todos los procesos y toda mi familia es de Racing y mis hijos son fanáticos. Por Patronato siento un cariño muy grande porque soy exdirectivo y es el club de la ciudad. Cuando me tocó esa parte traté de hacerla de la manera más profesional, despojándome del hincha porque creo que ese es el mejor dirigente y es el club de la ciudad”, expresó Marcelo Barsuglia, empresario gastronómico. De todos modos no dejó de mencionar que es una situación “rara” ver a tu equipo contra el de la ciudad. “Se puede convivir, pero es una sensación rara. Racing es mi familia, lo relaciono con eso y Patronato es la ciudad, es Paraná. Cuando jugó con Boca grité el gol como un hincha rabioso”, resaltó. El exdirectivo del club Rojinegro contó que cuando tuvo un clásico local con uno de sus hijos, pero el amor “único” lo comparten desde siempre. “Mi hijo más grande es de Paraná y cuando jugaban Patronato y Paraná estaba esa rivalidad, pero son fanáticos de Racing. El más chico creó la filial cuando tenía 16 años”, sostuvo.

***

OVA 06 VARTORELLI.JPG



“Veo mal la doble casaca” Guillermo Vartorelli

“Como fanático de River veo mal la doble camiseta, pero reconozco que tengo una gran simpatía por Atlético Paraná, que es el club de mi barrio, en donde jugué y tengo muchos amigos y el lugar que me quedaba a una cuadra de casa. Si bien hoy juega la B Nacional nunca pensamos que se pudieran enfrentar. Lo que no admito es ser hincha de equipos de afuera del país. Como dice la bandera que está en el Monumental River y nada más”, explicó el abogado. Guille consideró la posibilidad de que puedan jugar Paraná y River y dio su punto de vista. “Se puede dar un enfrentamiento entre sí porque están más cerca o por la Copa Argentina. No quisiera que ocurra y al mismo tiempo quisiera que pase porque engrandecería a Atlético Paraná. Igual, yo voy a hinchar por River”, consideró. Por otra parte sostuvo que su hija no fue influenciada a la hora de volcarse por una camiseta. “Mi hija es de River por elección personal, no se lo impuse porque mis padres me dieron libertad. Mi papá era de Racing y mi mamá de San Lorenzo. Tomé la misma postura, pero por suerte salió Gallina”, contestó.

***

OVA 06 ZITELLI2.JPG “Grité el gol de Boca y el otro...” Mauricio Zitelli

“No lo veo mal. Me parece que uno no puede esconder el sentimiento por el equipo del cual es hincha desde chiquito, pero el hecho de que Patronato y Paraná estén jugando en otro nivel, hace que uno tenga la doble camiseta”, expresó el exjugador Mauricio Zitelli. Hincha de Boca desde pequeño y simpatizante de Patrón confesó que fue “un dilema” el día que se enfrentaron en Primera hace un par de semanas. “Se puede convivir mientras los dos equipos no se enfrenten. En mi caso me tocó que Boca se enfrentó con Patronato y uno tiene ciertos sentimientos, se generó un dilema, pero la pasamos bastante bien. Grité el gol de Boca y el de Patronato no lo grité, pero no me dolió”. Al mismo tiempo dijo: “En el entorno entienden que soy hincha de Boca y de mis sentimientos por Patronato”. Y contó que su hijo tiene claras las prioridades, por ahora. “Agustín es de Boca y de Patronato, en ese orden. El día que jugaron Patronato y Boca estaba complicado, ja”, relató.

**

ova 06 LEGUIZAMON1.JPG



“Prefiero que no se enfrenten” Andrés Leguizamón

“Lo veo bien porque son dos cosas distintas. Soy de San Lorenzo por mi viejo y de Paraná porque jugué en el club cuando era chico y es de la ciudad. Es el fútbol que te queda cerca y podés ir en familia, a Buenos Aires nos cuesta ir todos. Somos hinchas de San Lorenzo y simpatizantes del Gato”, manifestó Andrés, operador de radio. Leguizamón indicó que el Ciclón y el Gato “son dos amores que van a la par, pero que son distintos”. A su vez comentó que si les tocara enfrentarse sería una situación sentimental inmanejable. “Sería una situación difícil que se enfrenten. Cuando Viale jugó con San Lorenzo en la Copa Argentina me entró en la cabeza que se podía llegar a dar, pero la verdad es que soy más hincha de San Lorenzo. Igual prefiero que no pase”, consideró. Sus hijos heredaron la pasión y su mujer no tuvo más alternativa que sumarse, según reveló. “Lo llevo bastante bien porque me gusta mucho el fútbol y tengo un hijo de 13 que lo vive como yo. Los dos jugamos en Paraná, pero el corazón Azulgrana tira más. Los dos hijos y mi señora somos socios los cuatro”, indicó. ***

ova 06 BELOTTI.JPG



“Es algo del corazón” Claudio Belotti “Está muy bien la doble camiseta porque se siente, es algo del corazón y no le podemos poner una ley de la razón para impedir que uno quiera un color o escudo”, sostuvo Claudio Belotti con un perfil romántico. El conductor y locutor dijo que la situación “es inmanejable” y se definió como “hincha de Argentinos y simpatizante de Paraná” El tema fue cuando hace un par de domingos se volvieron a enfrentar. “Cuando se enfrentaron casi que no los vi. En Paraná fui a la cancha porque tenía que hacer de anfitrión de algunos amigos de La Paternal, pero si no no hubiese ido. No lo puedo manejar, se sufre. No tiene gracia, es como ver un partido entre una hija y la otra”. Con respecto a la pasión de sus hijas, no anduvo con rodeos. “Las dos son de Argentinos Juniors”, finalizó.

***

ova 06 gabi TOMASINI.JPG



“Es una situación fea”