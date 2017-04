"El día que Ruben me ponga un pase, estaremos para cosas importantes"

Teófilo Gutiérrez dialogó en exclusiva con Líbero y se refirió a su presente en Rosario Central, aunque puntualizó con una frase en la dupla de ataque que comparte con Marco Ruben.

"Es un jugador interesante, importante en la cancha y para el club. Hay que aprovechar este momento que estamos pasando para meter un par de goles más y que me asista un poco más. Me lo está debiendo. El día que haga un gol y él me ponga un pase, voy a decir que estamos para cosas importantes", manifestó el delantero colombiano.

Además Teo se refirió al clásico contra Newell's y al momento que atraviesa la Lepra: "Son candidatos al título, pero están muy lejos de Boca. Les falta mucho".