El Depro empujó al Lobo al último escalón

Defensores de Pronunciamiento venció a Gimnasia de Concepción 3 a 1 por la cuarta fecha de la Zona C de la Revalida del Torneo Federal A. Se jugó en la cancha del Azulgrana, en el interior del Departamento Uruguay, ante una buena cantidad de público. Lautaro Robles, Kevin Meyer y Julio Ramírez marcaron para el local, mientras que Marcelo Argüello, lo hizo para el Lobo uruguayense, que terminó con diez hombres por la expulsión de Griego.





Se sacó la mufa el Depro ayer. Con Gimnasia, al que no le había ganando nunca, y con esta parte final del torneo, que lo tiene a maltraer, con derrotas y pérdidas de puntos por protestas de los rivales. Y dejó al Lobo sumido aún más en sus dudas, en un equipo que no termina de arrancar nunca, que no se asume dentro de la cancha, cambiando esquemas y jugadores, partido tras partido.





Ayer, la visita manejó bien el trámite, sobre todo en la primera parte, pero no pudo plasmar ese dominio en la red del arco que defendió Catriel Orcellet. Sosa y Leguizamón contaron con un par de chances claras, pero no supieron aprovecharlas. Gimnasia merecía la ventaja pero no encontraba el gol. Enfrente, Lautaro Robles avisaba con un cabezazo a las manos de Rougier. Era ida y vuelta, hasta que, promediando los 20 de juego, todo se frenó.





El Depro encontró la apertura a través de Lautaro Robles, para marcar el primero tras un centro de Blasco. 1 a 0 el local a los 26, ventaja que estiró a los 33', con un zurdazo de Kevin Meyer tras mil rebotes en el área de Gimnasia.





El Lobo, que hasta ahí disfrutaba de las mejores chances, en solo diez minutos pasó a perder por dos goles y desmoronarse en el juego, olvidándose todo lo bueno que había hecho. A esto se sumó la expulsión de Griego a poco del final, por doble amarilla, complicando el panorama para los uruguayenses.





FINAL. En el inicio los 45 minutos finales, Gimnasia fue a buscar el empate, a pesar del hombre de menos y del bajón en su juego. Marcelo Argüello (suplantó a Torresi en el final del PT), puso el descuento a poco de comenzado el segundo tiempo.





Y siguió buscando el Lobo. No llegó el empate por la gran tarde de Catriel Orcellet y cierta impericia a la hora de definir. El partido se fue con el Lobo buscando y Depro metiendo la cola peligrosamente atrás, cuidando la ventaja mínima. El tercero llegó tras un error de Scolari y la picardía de Ramírez para adivinar el pase. Gambeta a Rougier y el 3 a 1 final. Asunto terminado.





El Depro festejó su primera victoria ante Gimnasia, en el noveno partido jugado entre ambos y tomó algo de aire.





Al Lobo, el panorama se le complica, hace cuatro partidos que no gana y ahora recibirá al líder.





EL RESTO. Sportivo Belgrano sigue ganando. Ayer venció 2 a 1 a Sol de América, mientras que fue empate en uno entre Libertad de Sunchales y Guaraní Antonio Franco.





POSICIONES. Sportivo Belgrano 9 puntos; Sol de América y Defensores de Pronunciamiento 5; Libertad, y Guaraní Antonio Franco 3 y Gimnasia 2.









***

Depro (3)

Catriel Orcellet Rafael Blasco Milton Álvez Patricio Valente Maximiliano Suárez Julio Ramírez Alejandro Rizzo Juan Ardetti Héctor Echagüe Kevin Meyer Lautaro Robles DT: Hernán Orcellet.









Gimnasia (1)

Diego Rougier Jorge Scolari César González Nicolás Torres Agustín Griego Maximiliano Gómez Damián Bastianini Mariano Torresi Agustín Domenez Luciano Leguizamón Gonzalo Sosa DT: Carlos Roldán.













Goles: 6' Robles (D), 33' Meyer (D), 50' Argüello (G), 90' Ramírez (D).





Cambios: 42' Marcelo Argüello por Torresi (G), 67' Gustavo Udrizard por Meyer (D), 70' Sergio Rodríguez por Robles (D), 75'' Sergio Umpiérrez por Gómez (G), 79' Francisco Berdún por Ardetti (D) y 86'' Juan Cruz Monge por Domenez (G).





Amonestados: Ardetti (D). Bastianini, Torres y Leguizamón (G).





Expulsados: 34' Griego (G). Árbitro: David Correa (Córdoba).





Cancha: Defensores de Pronunciamiento.