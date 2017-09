El comunicado que Independiente publicó y borró

"Están pasando cosas raras". Las palabras de Ariel Holan después de la derrota frente a Godoy Cruz se hicieron eco en la dirigencia de Independiente, que decidió sacar un comunicado enumerando varios hechos en los que el Rojo fue perjudicado.





El texto fue publicado en su sitio oficial, aunque minutos después fue eliminado el posteo. Pero en 2017, todo tiene su captura...

EL COMUNICADO

"Código penal (en contra)"

"Si existiera en el VAR el fútbol argentino habría una ilimitada cantidad de penales sancionados, detenciones de partido y búsqueda incesante de la implementación de justicia. La falta que Patricio Loustau observó cambió todo el escenario del partido y propios jugadores de Godoy Cruz reconocieron sorprenderse por la decisión del colegiado. No es la primera vez que Independiente sufre estas circunstancias donde supuestas avivadas de los delanteros provocan los errores de los defensores. Sánchez Miño forcejeó en el área con jugadores rivales en situaciones simples y cotidianas. Se tocan, se tantean, se miden, se producen caídas aparatosas y la situación se torna irrespirable cuando Loustau se agacha y sanciona la pena máxima. En cambio, no se reprocha la falta de Campaña a Lautaro Acosta con un Independiente jugado y luego el consabido tanto de Lanús. Con dignidad y dolor, no hubo reproches por la jugada que fue bisagra del partido".

"Pero pocos días antes, el árbitro Cunha vio mano de Moreira cuando fue Sbuttoni el que la tocó y otra vez la injusticia le dio una chachetada a Independiente. Tan culpable se sintió el uruguayo, el árbitro por supuesto, que ni bien invadió un compañero de Luis Rodríguez ordenó su repetición, y a partir de ahí, la figura de Campaña pudo enmendar el error del juez. En ese partido, Cunha dio penal a Independiente por infracción a Bustos, pero no se animó a cobrar el que le hicieron a Benítez, compensando extrañamente con corner esa jugada de ataque".

"No hace mucho tiempo Baliño se tragó el silbato cuando Dubarbier hizo una toma de catch a Giglioti y se moría el partido. Ni hablar de la patada de Gastón Díaz a Barco en el clásico que el Rojo ganó 2 a 0. Abal no avaló la evidencia y dejó las cosas como estaban. Y en Santa Fe, otra vez Barco de protagonista y en pleno contragolpe Mauro Pittón, de Unión, le tiró la carrocería encima pero Echenique lo ignoró plenamente. Para rematarla, el árbitro amonestó al juvenil en el segundo tiempo por 'simular' luego de que Castro lo derribó en forma grosera".

"Y la historia sería muy larga e incontable pero en el trienio fatídico de nuestras vidas, el muy observado en los Mundiales, Néstor Pitana, no cobró una mano de Cirigliano en el clásico que finalizó igualado ante River".

"Antes o después, a favor o en contra, hay una sola realidad y duele, los fallos arbitrales parecen ensañarse con Independiente. En 2017, salvo contadísimas excepciones, el rigor de una falta mal sancionada o no cobrada, impactó duramente en Independiente. A levantarse y rogar que los árbitros se equivoquen menos en el futuro".