El capitán Santo encontró un consuelo en la derrota

La derrota de Patronato en la primera fecha de la Superliga no dejó espacios para las discusiones, sí para el análisis. A nadie le gusta perder, menos a Sebastián Bértoli que a pesar del revés encontró un consuelo: "El campeonato recién empieza", manifestó a la salida del vestuario visitante del estadio Hilario Sánchez.

Para San Sebastián el gol tempranero marcado por Facundo Barceló no debe tomarse como un factor esencial del traspié: "Nos sorprendió, pero no modificó nada. Iban recién dos minutos de partido y después tuvimos 90' para revertir la situación y no pudimos", aseguró.





El arquero Rojinegro rescató el andar global de la primera parte: "El primer tiempo fue parejo, por momentos manejamos bien la pelota, pero nos faltó la profundidad que tuvo San Martín. Nos costó mucho generar situaciones de gol. En el segundo tiempo no solamente que perdimos el control de pelota, sino también contrarrestar a los jugadores de buen pie y mucha movilidad de San Martín", consideró.

Continuando con la enumeración de falencias, el Seba acotó: "Hay muchas cosas por corregir. Creo que nos faltó intensidad, no tuvimos mucho juego colectivo y tampoco pudimos romper en el uno contra uno. No podemos quedar mano a mano en defensa como sucedió varias veces en el segundo tiempo. Me queda el consuelo de que el campeonato recién empieza".





DESDE EL MEDIO. Damián Lemos con toda la pesadumbre de un largo viaje posterior a una derrota habló del cotejo del domingo ante San Martín de San Juan: "En tenencia no creo que hayamos tenido muchas dificultades; ellos hacían ataques directos, no perdimos muchos balones pero no fuimos punzantes como para incomodarlos", reconoció a La Cábala. "No pudimos encontrar la forma para revertir el resultado. En el primer tiempo generamos varias situaciones, no supimos aprovechar nada" , manifestó.

En la particular visión que tuvo del partido disputado en la capital sanjuanina, también dijo: "Ellos en todo momento quedaban mano a mano y no tenían miedo de hacerlo. Nos propusieron el mano a mano y nos quedaba un campo ancho. Fue un partido atípico. (Martín) Rivero no se pudo soltar tanto y eso nos quitó profundidad; él junto a (Blas) Cáceres abastecen a los delanteros".

Que no haya actividad oficial el fin de semana es bien visto por el volante central: "Es bueno este parate para terminar de conocernos y ajustar algunas cosas. Somos un equipo en formación", sostuvo.

Por último, Pachano intentó minimizar el mal arranque de certamen: "Tampoco hay que hacer tanto drama, perdimos el primer partido. El DT nos motivó en el entretiempo, fallamos mucho en la profundidad de los ataques y en el segundo tiempo no pudimos arrinconarlos. Hicimos mal muchas cosas. En la semana vamos a tener que hablar mucho para corregir", finalizó.





A PRÁCTICA. Luego del regreso de San Juan y el descanso de ayer el plantel de Patronato retomará hoy las prácticas. Los futbolistas están convocados a las 9.30 en el predio La Capillita.





SE VA ALARIO. El delantero de River Plate Lucas Alario se reunió -junto con su representante, Pedro Aldave- con emisarios médicos y deportivos del Bayer Leverkusen para cumplir con los últimos detalles del pase al fútbol alemán, que podría concretarse en las próximas horas.

Los enviados alemanes le realizaron una revisión médica privada al jugador y en estas horas definirán los detalles del pago de la cláusula de salida de 18 millones de euros netos, que deben depositarle al jugador y de este a la AFA, a River y a Colón de Santa Fe. River tiene el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador, por lo que recibirá 10.800.000 euros.





Colón posee el resto, aunque el detalle de este pago tiene complicaciones legales, ya que el club santafesino está en medio de un concurso de acreedores.





La operación para los alemanes demandaría cerca de 23 millones de euros incluyendo impuestos y porcentajes para el jugador, pero ese costo correría por cuenta de Colón y el propio Alario quienes más promueven cerrar el pase antes del viernes cuando cierre el libro en Europa.