Doce equipos y 200 jugadores

Se pone en marcha hoy la tercera edición del Torneo Amistad de handball organizado por la Sociedad Unión Árabe con la presencia de equipos de todo el país.





El certamen para las categorías de Damas y Caballeros se disputará hasta el domingo en las instalaciones de la institución de Paraná ubicada en calle España 353. Los equipos que van a participar de la Rama Masculina son: Asociación Isaac Peretz de Santa Fe, Gimnasia Guatambú de Montecarlo, Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) de Concordia, Central Handball Reconquista, Atlético Diamantino y Unión Árabe de Paraná. En tanto en la Rama Femenina lo harán: Portugués de Buenos Aires, Lugano Tennis Club de Buenos Aires, Asociación Isaac Peretz, Colegio Alemán de Córdoba, Independiente de Santo Tomé y Unión Árabe.





El PROGRAMA. El programa de partidos de hoy y mañana se detalla a continuación: hoy, a las 11, SUA- Asociación Isaac Peretz (Femenino); a las 12.30: SUA-Asociación Isaac Peretz (Masculino); a las 14: UNER-Diamantino (M); a las 15.30, SUA-Independiente (F); a las 17, Asociación Isaac Peretz (F); a las 18.30, Central-Diamantino (M); a las 20, SUA-Sportivo Fenix (M). Mañana: a las 9.30: Alemán.Independiente (F); Portugués-Lugano (F); a las 12.30, UNER-Sportivo Fenix (M); a las 14, Asociación Isaac Peretz-Central (M); a las 15.30, Asociación Isaac Peretz-Alemán (F); a las 17, Portugués-Independiente (F); a las 18.30, SUA-Lugano (F); a las 20, SUA-Diamantino (M).





La primera edición del certamen consagró campeón a Alianza de Santo Tomé en masculino y a Portugués de Buenos Aires en femenino, mientras que en el segundo Torneo Amistad Dorrego Handball alzó el máximo trofeo en ambas ramas.





"Tenemos todo listo y solo falta que lleguen los equipos y los árbitros. Las expectativas son las mejores y vamos a tener un buen nivel", adelantó Mercedes Aguilar, jugadora y organizadora del Torneo.





Al mismo tiempo anticipó que "habrá muchos partidos parejos" y explicó: "Estamos en pretemporada y por ahí no hay demasiado rodaje. Seguro que lo vamos a ganar durante el torneo y la verdad es que no nos conocemos mucho entre los equipos por lo que uno no sabe que esperar del otro", analizó.





Con respecto a la organización sostuvo que llegan "muy bien". "La experiencia de organizar la tercera edición nos dio la posibilidad de mejorar. Estamos mejor que en otros años", comentó Aguilar.





Por otra parte invitó a todos a acercarse a la competencia donde encontrarán otras cosas además del handball. "Vamos a tener un buen servicio de cantina y música entre los partidos para que la gente se divierta. El viernes a la noche vamos a hacer una juntada con pizza para promover la camaradería que es el objetivo", mencionó.