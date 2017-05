Demasiados defectos reflejan el presente

El partido que perdió Atlético Paraná el domingo en San Luis fue un reflejo de su presente campaña en el campeonato de la Primera B Nacional . El Decano no fue superado claramente en el campo de juego. Sportivo Estudiantes capitalizó desaciertos ajenos en momentos determinante para celebrar la victoria y para incrementar la crisis del Rojiblanco. Los errores puntuales fueron cometidos a lo largo de la temporada y en pocas oportunidades pudo corregirlo. Esa falencia llevó al Gato a quedar con un pie en una divisional inferior.









"Hemos perdido muchos partidos por errores propios, por no convertir, por no abrirlos cuando se presentaban las situaciones. Son un montón de factores. Hemos perdido muchos partidos por inocentes, por falta de jerarquía en el plantel. Se juntan un montón de cosas que hacen que nos encontremos en esta situación", remarcó Alejandro Manchot, en diálogo con Ovación.









El timbre de voz del defensor dejaba en evidencia sus sensaciones de porqué el equipo no pudo levantar vuelo en 2017, y porque no despega del último lugar de la tabla de los promedios. "Tengo una mezcla de dolor y de bronca. La situación angustia. Después de cada partido quedamos dos, tres días golpeados y tenemos que tratar de olvidarnos porque se viene otro partido y no podemos jugar con la mente en el juego anterior. Esto es borrón y cuenta nueva", describió.









La suerte del elenco de barrio San Martín parece juzgada. De todos modos Manchot entiende que no deben bajar los brazos fácilmente dentro del campo de juego. "Está difícil, pero no está terminado", advirtió. "Cada partido que pasa se nos hace un poco más difícil porque no podemos levantar cabeza. De todos modos no hay nada terminado, todavía no estamos descendidos", recordó Manchot.









En la continuidad de su alocución, añadió: "Estamos en una realidad muy compleja, muy difícil y al ver cómo jugamos ayer (por el domingo) pienso que de esa manera nos puede costar un poco más. Tenemos que volver a hacer las cosas bien, como lo hicimos contra Instituto, Chacarita o San Martín de Tucumán. Necesitamos ganar un partido, pero no lo podemos hacer y cada vez nos quedan menos fechas y las oportunidades son cada vez menores", se lamentó.









Manchot no mencionó en ningún momento la palabra descenso. Prefirió referirse a esa situación con otro término. Y remarcó que seguirán dando batalla. Que buscarán salir adelante para que, si se despiden de la divisional, sea con otro semblante y más cerca del cierre del certamen. "La situación es difícil y si se da lo que nadie quiere, que sea de pie. No queremos entregarnos faltando tantas fechas. No creo que seamos un equipo que esté entregado. El primer tiempo de ayer (por el domingo) fue de lo peor que hemos realizado. Parecíamos un equipo entregado que no quería nada, pero en partidos anteriores no vimos eso. Somos un equipo que hemos peleado, que merecemos tener más puntos, pero no se trata de merecimiento. Tenemos que tratar de mantener el arco en cero y convertir en el de frente", cerró.













