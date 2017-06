Debutaron, disfrutaron y prometieron continuar

Tobías Lorenzón y Gisela Díaz debutaron en el mundo del duatlón. Los paranaenses, que fuera de la actividad tienen sus responsabilidades laborales, fueron parte de la cita que pasó por Villa Elisa y que sirvió de apertura para la temporada 2017 en la provincia. Ambos, con sus responsabilidades laborales, ingresaron en este fascinante mundo y no decepcionaron. Lorenzón fue segundo en la división MTB 31 y Díaz ocupó el mismo lugar en la categoría MTB B 31.





Ayer, ambos hablaron con Ovación. "La verdad que estamos muy contentos porque para nosotros era todo muy nuevo. Si bien veníamos haciendo algo de running, incluir la bicicleta en la competencia suponía toda una experiencia. La verdad lleno de adrenalina y con muchas ganas. Estuvo bueno el debut. Nos fue bien", dijo Tobías antes de que Gisela tome la posta. "Yo venía con entrenamiento de otro tipo, totalmente diferente. Yo entrené más resistencia y esto es más explosivo. Fue un cambio, pero anduvimos bien". La bici fue todo un tema. Así lo explicó Lorenzón: "El entrenamiento se hizo duro porque nosotros solo hacíamos pedestrismo. Hubo que agregar a eso la bicicleta, aunque primero comprarla porque no la teníamos. Fue el primer gasto. Después empezar a mover ese gasto. No fue fácil, pero tampoco es imposible".





"A mí lo que más me costó fue la transición de una actividad a la otra. Ahí me sentí en las nubes, pero me adapté en seguida", confesó la dama.





Respecto del nivel con el que se toparon, Tobías confesó: "Hay dos grandes grupos. El grupo de punta y el resto. Tenés gente súper preparada con las mejores bicicletas que van adelante y después viene el resto y dentro de es grupo estamos nosotros los debutantes. Encontramos un lindo nivel en la primera fecha del Campeonato Entrerriano. Se puede decir que todo el duatlón de la provincia está ahí nucleado".





Finalmente Gisela dejó en claro que esto continuará. "Lo vamos a seguir haciendo, de hecho ya estamos afiliados a la Federación Entrerriana de Duatlón. Vamos por el campeonato ahora (risas). Está bueno que la gente se cope. Ya estuvo de moda el running, ahora que se amplíe".









***

El resto





Con todo. La jornada inicial tuvo 135 competidores que en la General de Mayores tuvo como vencedores a los campeones 2016. El paceño Maximiliano Caino ganó en Varones con un tiempo de 57'03'' escoltado por el uruguayense Nelson Rode (58'37'') y el victoriense Andrés Giusto (1h00'31''). Por su parte la victoriense María Victoria Rivero lo hizo en damas con un registro de 1h08'23''. Miriam León de Villaguay (1h12'48'') y Natalia Méndez de Colón (1h12'49'') subieron junto a ella al podio. La segunda fecha, en Crespo.