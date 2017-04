"De locales estamos fuertes y muy cómodos"

Las estadísticas son el fiel reflejo de distintas situaciones: las matemáticas, que muchas veces son frías, demuestran en este caso la fortaleza de Patronato actuando en el Presbítero Bartolomé Grella. En su casa el Negro solamente cayó, en la segunda fecha del certamen, ante Gimnasia. Marcelo Guzmán confía en que actuar en la Comarca tiene su incidencia en el rendimiento del equipo: "De locales estamos fuertes y nos sentimos cómodos", aseguró el cordobés, que retornará a la titularidad mañana ante Independiente.

El Rojo llega con los cuestionamientos lógicos de un equipo que está lejos del protagonismo deseado, con el agravante de que en las dos presentaciones con Ariel Holan como entrenador no marcó goles y por ende no pudo cantar victoria: "Creo que está pasando por una mala racha. Es un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores y me parece que en los últimos partidos no tuvo esa cuota de suerte que muchas veces es necesaria".

Dentro del plantel que visitará a Patrón, el Chelo observa una acumulación de jerarquía importante: "Independiente tiene jugadores importantes en todas las líneas. Walter Ervitti y Nery Domínguez son muy buenos volantes, con buen manejo de pelota y capaces de dejar a un delantero en posición de gol con un pase de 30 metros. De eso nos habló Forestello y deberemos estar atentos a sus movimientos", acotó.

El volante, en coincidencia con la manifestado por Sebastián Bértoli y publicado en la edición del jueves de UNO, resaltó que la del esfuerzo es una de las banderas que el Rojinegro levanta en cada compromiso: "En los siete años que llevo en Patronato siempre hubo sacrificio. El que no muestra sacrificio dentro de la cancha en Patronato corre un serio riesgo de perder su lugar. Pero también en el actual plantel hay jugadores de buen pie que son capaces de hacer jugar bien al equipo", afirmó.

Sobre si consideran que desde que se reanudó el certamen de los cuatro cotejos disputados solamente perdieron uno, o que hace tres que no ganan, dijo: "Es la realidad que marcan los números. El domingo, como hacemos siempre, saldremos a buscar un triunfo. De local presionamos mejor y hacemos que el rival se sienta incómodo. El partido será muy difícil, pero confiamos en que vamos a lograr un triunfo".

LOS MISMOS. Ayer el plantel de Patronato desarrolló tareas tácticas en el predio La Capillita pensando en el partido de mañana, a las 16.15, en el que recibirá a Independiente por la 19ª fecha del Torneo de Primera A. Rubén Forestello paró como titulares los mismos intérpretes que utilizó en el ensayo del martes: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Nicolás Bertocchi, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga. También concentrarán: Federico Costa, Abel Masuero, Iván Furios, Yamil Silva, Mauricio Carrasco, Gabriel Graciani, Lautaro Comas y Alejandro Gagliardi.

VENTA DE ENTRADAS. Hoy de 10 a 18 en la sede de calle Grella se venderán entradas anticipadas. Mañana la apertura de las boleterías se producirá a las 10.

BANDERAZO. Hoy a las 20, los hinchas de Independiente convocan a un Banderazo de apoyo al equipo frente al hotel situado en Alameda de la Federación y Mitre.