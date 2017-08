De la Escuela Municipal, a una Medalla de Plata

El ciclismo de la ciudad de Paraná quedó representado de la mejor manera en una competencia Panamericana. Es que el joven paranaense Nicolás Beltzer, integrante de la Escuela Municipal de Ciclismo, obtuvo días atrás una medalla en México.





El representante entrerriano logró junto con la Selección Argentina de Ciclismo en la categoría Junior la Medalla de Plata en la Prueba de Velocidad Olímpica. La prueba fue en el marco del Campeonato Panamericano que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, México.





El ciclista entrerriano Beltzer tuvo como compañeros a Lucas Vilar y Tomás Suárez, y no pudieron por muy poco en la final ante Colombia. El trío argentino consiguió un tiempo de 46,430 segundos y quedó por detrás de los colombianos Nicolás Gómez, Juan Esteban Arenas y Miguel Ángel Sarmiento que coronaron en 45,400.





Al podio lo completó la selección chilena con Alejandro Soto, Joaquín y Diego Fuenzalida, con un tiempo de 47,234.





De esta manera, en su primer Panamericano el paranaense pudo subirse al segundo escalón del podio de la mejor manera y esa buena labor lo llevó a que sea convocado al Mundial Junior que será en unos días en Italia.





Recién llegado al país, Nicolás Beltzer charló con Ovación en la sede de la Asociación Ciclística de Entre Ríos junto a su familia y dirigentes de la región.





"La verdad tuvimos una buena actuación y me sentí cómodo todos los días. Pudimos obtener la Medalla de Plata en la especialidad que se corre en grupo y que se llama Velocidad Olímpica. La tiramos con unos chicos de San Luis y otro de Mar del Plata (por Lucas Vilar y Tomás Suárez). Nos fue muy bien y clasificamos a la final y en la definición perdimos el primer puesto con Colombia por menos de un segundo", dijo.





Luego agregó: "El primer día de la competencia corrimos en la especialidad Velocidad Olímpica, en la cual se tiraba la clasificación y según los tiempos íbamos a la final o no. Estuvimos muy cerca de ganar la Medalla de Oro. El segundo día corrimos en la especialidad de Keirin, en la cual me tocó meterme a la final. Pero se hizo difícil y quedé en el quinto puesto. El tercer día tiramos una prueba de Velocidad y quedé 10°".





"La Copa Panamericana fue en la ciudad de Guadalajara, México; y gracias a la buena labor me convocaron para el Mundial con la Selección Argentina. El 17 de agosto estaremos viajando a Italia para disputar el Mundial de Junior con el equipo. Hasta hace unos días no sabía si me llevaban o no y dependía del Panamericano, y como nos fue bien nos llevan al Mundial", comentó el joven paranaense.





En cuanto a las personas que le dan una mano en la sacrificada vida que lleva un ciclista, Nicolás dijo: "La familia me apoya como siempre y eso es importante. También quiero agregar que buscamos sponsors para darnos una mano en todo el entrenamiento. No es fácil poder entrenar y también competir. La ACER también nos dio una mano, pero quiero agradecer especialmente a mi entrenador, Alejandro Agusti".





Nicolás Beltzer se concentró varios días con el seleccionado argentino de ciclismo en el velódromo del Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard). Lo hizo bajo la dirección de los entrenadores Daniel Curuchet y Gerardo Crisafulli. Pero en Paraná es entrenado desde muy pequeño por Alejandro Agusti, en el marco de la Escuela Municipal de Paraná. Un ciclista que con trabajo y desde abajo pudo llegar a lo más alto con tan solo 17 años.