El hincha de Patronato esperaba una alegría en barrio Villa Sarmiento. Se había ilusionado con celebrar una victoria después de cinco jornadas de abstinencia. El histórico empate en su visita a La Bombonera había incrementado la esperanza del Pueblo Rojinegro. Sin embargo recibió una sorpresa. El equipo jugó mal. Le facilitó el trámite a Olimpo de Bahía Blanca. Por eso sufrió otra derrota, la segunda en forma consecutiva en el Grella.





"Tengo un montón de sensaciones que son feas porque no somos esto, esa es la realidad", remarcó Fernando Telechea a Ovación en el inicio del análisis de la caída ante el Aurinegro . "Nos volvimos a complicar solos desde el primer gol que nos hacen y después cuando Olimpo se puso en ventaja se nos hizo todo muy difícil. A partir de ahí perdimos el orden y la serenidad", añadió el atacante del Santo que acumuló su quinta amonestación y será baja ante Unión de Santa Fe.





En gran parte del partido Patronato no tuvo claridad para manejar el balón. "Hablar en caliente no es lo más conveniente, pero perdimos un partido importante. La realidad es que nos tenemos que hacer cargo, ser autocríticos y pensar en sacar esta situación adelante. No queda a otra que el día a día y ahora debemos pensar en Unión", apuntó.





A la hora de buscar explicación de otra pobre performance de local no anduvo con vueltas. "Hicimos mal las cosas nuevamente", aseveró. "De esta manera se nos va a poner muy difícil, pero también tenemos la confianza y el saber que siempre hemos salido de los malos momentos y esta vez no va a ser la excepción", infló el pecho.





Olimpo fue un rival que brindó espacios en la última línea. El Rojinegro no logró capitalizar esa ventaja.





"Adentro de la cancha veíamos que podíamos ganar el partido tranquilamente. Nos pusimos en ventaja con un gol de penal, pero después vino un error mío en el empate y se nos complicó. Pero adentro de la cancha tenía la sensación de que lo íbamos a ganar. Lo que pasa es que al minuto del segundo tiempo se nos pusieron 2 a 1 y se nos hizo todo muy difícil", reiteró.





Desde el reinicio del certamen Patronato solamente sumó cuatro unidades en el Grella. Dos juegos lo perdió y en una historia celebró, aunque en ese juego se le complicó el desarrollo del pleito. "Hemos perdido lo fuerte que nos hacíamos acá, el orden, ser agresivo, tratar de pensar siempre en el arco rival. Por momentos lo hicimos, pero el segundo de Olimpo nos desorientó muchísimo y esa fue la clave del partido", cerró.













Los promerios





Se encendió la alarma. La derrota fue un llamado de atención para Patronato, que retrocedió varios casilleros en los promedios. "Es una complicación, pero no hay que alertarse. Somos los primeros preocupados. La miramos, queremos ganar, mucho más partidos ante rivales directo, pero hoy (por anoche) no se pudo", dijo Telechea.