Daños en los autos de jugadores del Decano

A la intranquilidad de la no obtención de resultados positivos que hacen que el equipo hoy esté en zona de descenso en el Torneo de la Primera B Nacional, se agregó ayer la intolerancia de un grupo de inadaptados que pretenden llamarse hinchas.

El plantel que dirige técnicamente Ricardo Pancaldo desarrolló ayer un entrenamiento matutino en el predio de Muper pensando en el partido del martes por la noche ante Instituto en Córdoba.

Grande fue la sorpresa cuando los futbolistas regresaban al club para compartir un asado y observaron que varios de los autos habían sido dañados de manera intencional por desconocidos. Los rayones en la pintura eran evidentes.

Extraoficialmente se dijo que los que se vieron afectados por el accionar de los vándalos fueron: Federico Paolucci, Pablo Vercelino, Sergio Chitero, Federico Córdoba, Ricardo Stechina y Diego Reynoso.

En la comisaría 10ª, que tiene jurisdicción en la zona, se informó anoche que no se recibió ningún tipo de denuncia sobre el lamentable suceso, por lo que no pudieron iniciar actuaciones.

Desde lo estrictamente futbolístico se presume que el ingreso del Mudo Reynoso por Alejandro Manchot –llegó al límite de amonestaciones– sería la única modificación para visitar a La Gloria.

BRONCA DEL CHECHO. Sergio Chitero no ocultó su bronca por los sucesos del que le tocó ser víctima junto a un grupo de compañeros. El Checho no ocultó su bronca y a través de la red social Facebook, exclamó: "La verdad que ya es el colmo!!, Llegar al club después de entrenar para poder levantar el momento difícil que estamos atravesando futbolístico, masticar bronca porque no se dan los resultados sabiendo que debe ser el momento en el que menos quiere estar un deportista!!, Con todo lo que significa, y llegas y ver que un bien material que tanto sacrificio costó tener este dañado!! Y siendo que me considero una persona la cual siempre se brindó hacia el club que pasó por momentos difíciles, pero más de felicidad!! Obteniendo logros importantes que veo que poco le importa a este individuo!!!, Me llena de tristeza!! De bronca!!. Hincha!!???? Éste!!! Naaaaaaaa!!, Eso no es ser hincha!!!, El hincha va a alentar!! Sufre!!, Llora, pero alientaaaaa!! Ese es el hincha!! Por eso, te digo a vos!!! Si a vos!! No vayas más a la cancha!!! Quedate en tu casa!! Y la dirigencia!! Tiene que localizarlo y rajarloooooo! Que no entre mas!!"