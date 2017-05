Cultural se lanza al Regional Femenino

La nueva edición del Torneo Regional del Litoral de rugby Femenino ya tiene fecha de inicio: el 4 de junio. Allí dirán presentes los equipos de Rosario, Santa Fe y los que participarán en representación de la UER. Entre ellos habrá dos equipos de Echagüe de Paraná, Vaimaca de Salto Grande (Uruguay) y Cultural de Crespo. Precisamente el equipo crespense hará su primera presentación en el certamen interuniones y por eso hay una enorme expectativa entre sus componentes.









Luego de tener algunos altibajos en el Provincial de 2016, ahora apuestan al crecimiento y a un desafío mayor. Cultural creció en número de jugadoras y por eso se lanzaron a jugar el TRL Femenino. Su entrenador, Jorge Belas, dialogó con Ovación y analizó el trabajo que vienen realizado previo al certamen.









"Estamos al tanto del nivel que nos vamos a encontrar porque sabemos la calidad que tienen algunos equipos. Trataremos de estar a la altura porque el año pasado tuvimos algunos problemas, sobre todo con la cantidad de chicas. A lo último teníamos solamente seis jugadoras. Este año empezamos con un reclutamiento fuerte y tenemos un plantel de 12 más cuatro chicas que son de Ramírez, donde también estamos trabajando en Juveniles. Vamos a presentar alrededor de 13 o 14 jugadoras fichadas. Venimos de realizar un cuadrangular amistoso en Echagüe y por lo que vi vamos a estar a la altura", manifestó.









Sobre la calidad de los rivales, Belas expresó: "Los dos equipos fuertes a vencer son Cha Roga de Santa Fe y Vaimaca, que se suma este año y ocupa una plaza en representación de la UER. Están uno o dos escalones por encima de nosotros, el resto creo que estamos en un mismo nivel. Echagüe también puede andar bien porque tiene un plantel muy numeroso".









Por su parte, la jugadora Verónica Azcárate contó cómo fueron sus primeros pasos en el rugby y a qué a punta esta temporada Cultural.









"Empecé a jugar en 2012 en otro club y a medidos del año pasado me vine a Cultural. Queremos aumentar el nivel de equipo que tenemos. Ya tenemos la experiencia del año pasado, donde hubo cosas positivos y otras negativas. Aprendimos mucho, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Espero que el grupo siga unido y que las lesiones no nos jueguen una mala pasada", afirmó.









Por su parte, su compañera Carla Gómez también expresó sus sensaciones a pocos días de comenzar el campeonato.









"Hace poco tiempo que estoy jugando (desde noviembre de 2014) y quiero tratar de superarme partido tras partido; porque el aprendizajes son en los juegos. Todavía estoy conociendo en cada entrenamiento cómo es el juego. En lo grupal quiero que el equipo pueda expresar en la cancha todas las cosas que estamos aprendiendo", sostuvo.









El Torneo Regional 2017 estará formado por dos equipos de Echagüe, Cultural de Crespo y Vaimaca de Uruguay; Querandí RC, Alma Juniors y Cha Roga (por Santa Fe); Universitario y Old Resian (por Rosario). La primera fecha, que será el 4 de junio, todavía no tiene sede confirmada y los partidos se jugarán en la modalidad de seven. Por otra parte, la UER está trabajando en la organización del Torneo Provincial de rugby Femenino.