"Cuando Olimpia juega no hay rival que aguante"

Olimpia regresó a Paraná con lo que fue a buscar: un punto para revertir la localía de la final de la Liguilla Provincial de básquet ante Neptunia. Si bien pudo haber gritado campeón el domingo por la noche en Gualeguaychú si hubiese ganado, sabe que ahora la historia la define en su casa el sábado por la noche. Con la serie 2 a 2 y un partido "robado" en cada cancha, ahora no hay lola. El sábado se conocerá el equipo que ascenderá al Torneo Federal de básquet en el Humberto Pietranera.





Alan Guanco, una de las figuras que tiene el elenco de Paraná, visitó ayer la Redacción de UNO y dijo que "el sábado va a ser otra batalla", pero confió que si Olimpia juega bien "no hay rival que aguante".





"Quedó demostrado en la fase regular", sostuvo uno de los goleadores del equipo dirigido por Gustavo Agasse.









—¿Qué puede llegar a pasar en el quinto partido ante tanta paridad?

—Viene siendo un serie muy reñida. Más que dura, y espero el partido como una verdadera final donde los dos equipos vamos a salir a ganar, porque estamos entre las cuerdas. Va a estar durísimo, pero tengo toda la confianza del mundo de que en Paraná nos vamos a llevar la serie.









—¿Consiguieron el punto en el tercer partido en Gualeguaychú y después se relajaron en el cuarto?

—Fuimos con la idea de recuperar la localía, de ganar uno de los dos y traer la serie a casa. Y bueno, una vez que ganamos el primer partido el viernes allá nos quedaron esas ganas de definir, pero en el segundo cuarto no estuvimos en la cancha, no tuvimos actitud y no hicimos nada de lo que veníamos haciendo. Y eso en una final se paga muy caro. Quisimos levantar con más agallas que básquet en el segundo tiempo, pero no alcanzó por la diferencia que nos sacaron y ahora hay que poner todo para lo que viene.









—¿Te imaginabas una serie tan pareja en el resultado y en el juego?

—Sí, me imaginaba una serie pareja. Sabíamos que ellos son un equipo duro, con jugadores de experiencia. Son un equipo largo, de los más largos de la Liga. Por eso pensé que iba a ser muy parejo, pero creo que se fue de más, ja. El sábado va a ser una batalla más.









—¿Cuáles son las principales virtudes de Neptunia?

—Es un equipo que nunca se da por vencido, ellos salieron a jugar un básquet para ganarnos y creo que por momentos lo hicieron muy bien. Tienen jugadores de experiencia que se acoplan muy bien con los jóvenes, que son muy buenos jugadores. Pero bueno, sabemos que este torneo depende de nosotros por lo que hemos logrado.









—¿Considerás que Olimpia jugando bien depende de sí mismo y se lleva la final?

—Sí, porque lo demostramos en la fase regular. Cuando Olimpia juega bien no hay rival que aguante los 40 minutos.









—¿Cómo manejan la cabeza en una final de tres semanas?

—Se hace eterno, el cuerpo lo empieza a sentir. Sabemos que ellos tienen jugadores muy grandes, los referentes como Cansina y Carabajal, pero bueno, a los dos nos afecta, los dos tenemos la misma presión así que va a ser muy complicado para los dos.









—¿Cómo está el plantel en lo físico ante tanto desgaste?

—Estamos bien, lógicamente con los dolores que aparecen después del partido, que la verdad estos dos últimos en Gualeguaychú fueron una batalla. Tenemos golpes, pero debe ser para los dos.









—¿Dónde te imaginás el sábado a la noche?

—Festejando, además es mi cumpleaños, así que espero que sea doble festejo.









***

El número: 16,75 es el promedio de puntos en la final de Alan Guanco. El escolta de Olimpia es clave en la ofensiva. Marcó 8 en el primer juego; 22 en el segundo, 14 en el tercero y 23 en el cuarto.









***

Estudiantes va por el segundo



Estudiantes de Concordia buscará ponerse 2 a 0 arriba en una de las semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Nacional cuando reciba a Regatas Corrientes (0). El partido se jugará desde las 21.30 en el Gigante Verde y contará con el arbitraje del triunvirato que componen Pablo Estévez-Diego Rougier-Leandro Lezcano.

En el primer cotejo jugado en la Capital del Citrus, el club entrerriano apostó a la capacidad goleadora del escolta Dar Tucker (elegido por la organización del torneo como el Jugador Más Valioso durante la fase regular), quien colaboró con 35 puntos para una contundente victoria por 96-74.

Los dirigidos por Hernán Laginestra terminaron segundos en la Zona Norte producto de 38 victorias y 18 caídas. El elenco concordiense perdió solo tres partidos en su casa en lo que va de la temporada.

Por otra parte, Ferro Carril Oeste, segundo en la zona Sur durante la fase regular, intentará hoy nivelar la serie que anima con Quilmes de Mar del Plata, sexto en la misma división, en el marco de una de las semifinales por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) El segundo encuentro de la llave se disputará desde las 22 en el estadio Héctor Etchart de Caballito. Los árbitros serán Fernando Sampietro-Fabricio Vito-Oscar Brítez. Habrá televisación en directo de la señal TyC Sports.

En el arranque de la eliminatoria, en la noche del domingo, el conjunto marplatense sorprendió y batió al elenco Verde por 81-78, en tiempo suplementario, luego de una igualdad en 70 durante el período regular. El equipo dirigido por Javier Bianchelli supo remontar una desventaja de 19 tantos y le sacó máxima renta a la puntería del alero Maximiliano Maciel (14 puntos, 4-5 en triples) en el tramo final del juego. Para el compromiso de hoy, Quilmes no tendrá disponible al escolta Enzo Ruiz (contractura).