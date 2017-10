Crisis confirmada: Wanda Nara ya no es Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi, al parecer, están atravesando una fuerte crisis que tiene a todo el mundo especulando. Ya fueron dos los desaires públicos del futbolista hacia la botinera. Ahora, una respuesta de ella confirmó que están mal.





Hace algunos días se filtró un polémico video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.En las imágenes se puede observar cómo Wanda Nara se acerca a su marido con la mayor de las sonrisas. Ella, según se ve claramente en las imágenes, intenta besarlo en la boca. Sin embargo él la rechaza con un gesto de desprecio. Descolocada, intentando no perder la sonrisa, ella se desfigura, mientras él se aparta de ella hacia otra zona del evento que compartían.





Para colmo, ya en Argentina, la rubia le preguntó a través de Twitter a su marido en inglés si la ama, pero para colmo, cometió un error gramatical. "You love me?", fue su mensaje, cuando lo correcto sería agregarle un "do" (verbo auxiliar) al princio a esa construcción anglosajona. Él no le contestó y la rubia finalmente borró la pregunta sin obtener una respuesta.





Ahora se supo que el futbolista, según publicó BigBangNews, el portal de Jorge Rial, está herido porque su mujer decidió grabar la película en los días en los que se jugará la competencia internacional. "La botinera no acompañará, ni verá ninguno de los partidos que eventualmente juegue su marido con la casaca nacional. Sólo puso como condición poder asistir a la final, en caso de que la Argentina revierta su complicado presente futbolístico y sorprenda en Asia", indica el artículo.

Para confirmar la crisis, Wanda optó por la sutiliza, pero quedó muy claro que con Mauro, las cosas están, por lo menos, tensas. La confirmación del conflicto salió a la luz en medio de una producción de fotos de la rubia con Mariano Caprarola y Kennys Palacios.

En El Trece indicaron, según consignó Exitoina.com, que en hubo una charla en la que Wanda le preguntó quién era su famosa favorita para vestir, Capprola indicó que: "Tengo dos, yo solo visto reinas". "La Chipi e Icardi", detalló.

Entonces, Wanda, que desde hace rato usa el apellido de su marido, descolocó a todos con una frase corta y reveladora: "Yo no soy Icardi".







Fuente: El intransigente