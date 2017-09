Copa Davis: La palabra de Schwartzman y Orsanic tras la derrota

A la hora de buscar explicaciones a su caída en sets corridos ante Mikhail Kukushkin, Diego Schwartzman fue sincero: "Hay partidos en que te toca no jugar bien, no aproveché las chances en el tercer set. Estaba nervioso en el primer set y luego tuve ocasiones de ganar el tercer set pero no pude".





Por su parte, el capitán resaltó el nivel extraordinario del rival del Peque y optó por destacar los logros del actual ciclo más allá de este traspié. "Me pregunto por qué Kukushkin es top 80 porque jugó muy buen tenis este fin de semana", se sorprendió el ex doblista, con respecto a la figura local que venció a Pella y Schwartzman con facilidad.





A su vez, Orsanic añadió: "Hemos perdido pero hicimos las cosas bien. Perdimos en la cancha, cada jugador nuestro que entró y jugó dejó todo. Es deporte y se puede perder también. No sé si la Asociación me va a cambiar o no. Perdimos en la cancha. Tuvimos el privilegio de ganar el año pasado y hoy estoy triste. Desde 2015 estamos con este equipo y creo que hicimos un buen trabajo en cada año, con semifinales y el título el año pasado".





Fuente: TyC Sports