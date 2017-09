"Confiábamos en el equipo"

La tormenta quedó atrás. El cielo se despejó. El sol brilla por calle Salta y Nogoyá. En un par de semanas el humor se modificó sustancialmente en Belgrano. El Mondonguero revirtió un flojo comienzo de temporada en el que lo llevó a quedar ubicado último en las posiciones.





El fixture marcaba que el elenco dirigido por Daniel Veronesse debía disputar tres juegos consecutivos en su estadio. Los capitalizó y metió pleno. Sumó las últimas nueve unidades que disputó. Escaló posiciones hasta quedar a tres puntos de los puestos de clasificación cuando todavía tiene mucho camino por recorrer en la fase inicial del Torneo Federal B





"Sabíamos que este torneo es así. Ganando dos o tres partidos seguidos no prendíamos arriba. Sabíamos que ganándole a Arsenal íbamos a escalar mucho arriba y de local no podíamos regalar más puntos. Por suerte se dio de buena manera el partido del domingo y dejamos los tres puntos en casa", resaltó Matías Benitez, en diálogo con Ovación.





El Chino es el goleador del Mondonguero, aunque la mayoría de sus conquistas llegaron desde los 12 pasos. El domingo abrió el marcador con una gran definición al ubicar el balón en el vértice superior izquierdo de la valla adversaria.





"Tenía muchas ganas de convertir y se me dio con un buen gol", mencionó, con la satisfacción de haber abastecido su propio ego. "La idea no era ubicarla ahí, sino pegarla bien al balón. Me quedó un poco atrás, pero cuando acomodo me quedó justo para rematar con el empeine. Por suerte le pegué bien e ingresó en el arco", añadió.





Belgrano aseguró el éxito en los últimos pasajes de la etapa inicial. En solo seis minutos sacó dos tantos de diferencia. Ese instante de efectividad fue fundamental en el desarrollo del encuentro. "Se notó una diferencia después del primer gol. Cuando el partido estuvo 0 a 0 los dos equipos estuvimos con mucha expectativas tanto en defender como a la hora de atacar y no regalar nada. Cuando pudimos sacar la diferencia se nos abrieron mucho más los espacios. El rival tuvo que salir más y tratar de sobrepasar la diferencia. A su vez no bajamos la intensidad, seguimos con más juego y con el segundo gol se nos abrieron mucho más los caminos", analizó.





La intensidad y el temperamento fue otra de las virtudes que gozó para celebrar su tercer éxito en fila. Es uno de los argumentos que alimenta su ilusión de avanzar de instancia. "La intensidad es fundamental. Estamos trabajando muy bien. Más allá que no comenzamos el torneo como esperábamos, confiábamos en el equipo que tenemos", aseveró.





Belgrano alcanzó en las posiciones a Libertad de Concordia y se ubicó a tres puntos de Santa María de oro de Concordia y de Achirense, los líderes de la Zona A de la Región Litoral Sur. Los tres deberán visitar el Nuevo Estadio Mondonguero. "Sabemos que vamos a recibir a rivales directos. Es importante pensar en nuestro juego, en seguir sumando y en el trabajo que vamos a tener en toda la semana para lo que viene", cerró.













***

El ideal









El mejor juego del año. De esa manera calificó Matías Benítez a la producción de Belgrano ante Arsenal. “No encuentro ningún error tanto en defensa, la línea de volantes y los delanteros. El que más debe estar contento es Daniel (por Veronesse) que lo sufre desde afuera”.