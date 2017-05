Con un sueño gigante denominado ascenso

Adriel Bulay dejó su huella en Atlético Paraná. El mediocampista oriundo de Arequito integró los planteles del Decano que escaló del Torneo Argentino B a la Primera B Nacional en 2014. Aportó su grano de arena en la final del Federal A al abrir el camino de la consagración en la serie final ante Sportivo Patria de Formosa.





Su etapa en barrio San Martín finalizó en diciembre de 2015. Tato regresó el lunes por la noche a la capital entrerriana. Esta vez lucirá otros colores. El volante diestro se sumó ayer al plantel de Belgrano para encarar la temporada 2017 del Torneo Federal B.





En el primer día junto a sus nuevos compañeros se reencontró con Matías Benítez, con quien compartió hazañas en el histórico ciclo en el Gato. "Me recibieron muy bien, no solamente Mati (por Benítez) con quien somos amigos, sino los chicos en el vestuario también", remarcó Bulay en diálogo con Ovación.





Sus expectativas en su nuevo desafío son enormes. Por eso no tuvo temor en evitar mencionar que la meta es ambiciosa. En más de una oportunidad indicó que tienen una gran oportunidad de hacer historia. Entendió que está el escenario para dar el salto de categoría y ubicar a Belgrano en la máxima divisional de los campeonatos organizados por el Consejo Federal.





"Llego con una ilusión y un sueño que es el ascenso", aseveró. "Conozco la realidad del club y sé cómo se vienen manejando. El año pasado llegaron en dos oportunidades a semifinales. Es un club que tiene su identidad, su prestigio y solo falta un pasito", indicó.





Las buenas campañas que realizó el Mondonguero en el 2016 y la seriedad institucional fueron algunos de los argumentos que motivó su llegada a la entidad de calle Salta y Nogoyá. "En mi paso por Atlético Paraná era vecino de Julio (Salguero, referente del Mondonguero) y me enteré cómo era la situación de Belgrano. Me sedujo porque es un club muy ordenado, tengo excompañeros que me hablaron muy bien de la institución y sé cómo se manejan. Además hay calidad en el plantel y lo demostraron llegando a instancias decisivas en sus últimas participaciones", recordó.





Bulay también catalogó a la capital entrerriana como su segunda ciudad."Paraná me encanta (risas) y es un punto a favor. Después de Arequito viene Paraná. Mis amigos me decían que es mi lugar en el mundo. Pero más allá de esto, Belgrano es una buena institución y se nos presenta una posibilidad que no podemos dejar pasar", interpretó.





En la temporada 2016 los dirigidos por Daniel Veronesse dejaron la vara muy alta al llegar en dos ocasiones a semifinales. Belgrano dejó fuera de competencia a equipos con mayor presupuesto y con planteles más largos. En el certamen que se avecina Atlético Uruguay y Achirense buscarán desquitarse. Para eso se potenciaron con jugadores de renombre.





Este año el torneo será más competitivo. "El Federal B siempre es duro. No es fácil salir a jugar afuera. Los clubes se potencian y crecen cada día más. De todos modos Belgrano viene realizando un buen trabajo con un proyecto, con una idea y respaldado con un buen trabajo diferencial. Eso a la larga trae resultados. Obviamente después es fútbol , pero volviendo a la seducción es uno de los motivos por lo que estoy en Belgrano. Además porque quiero aportar mi grano de arena en lo deportivo y en lo humano para que se pueda dar ese salto de calidad", insistió.





El Mondonguero sufrió la salida de tres jugadores que fueron titulares en el último torneo. Juan Manuel Navarrete se trasladó de costa para sumarse a Atlético Uruguay; de Franco Chiavarini se retiró de la práctica profesional para transformarse en el mánager del club. Mientras que Luis Flores reforzó a Arsenal de Viale. No obstante, el Albiceleste sostuvo gran parte de la base de la temporada pasada. "Eso habla de un proyecto, de una base de jugadores que saben a lo que juegan. Se conocen. Demostraron que están a la altura. Que pueden subir un escalón más. Me sedujo eso y poder aportarle mi grano de arena para poder dar ese salto", concluyó.









***

Nuevo ensayo









Cruza el charco para sumar minutos. Belgrano disputará hoy su segundo encuentro amistoso de pretemporada con vistas al Torneo Federal B, que comenzará el 2 de julio. Desde las 9, el Mondonguero enfrentará a la reserva de Colón de Santa Fe, en el predio del Sabalero. Se jugarán dos períodos de 30 minutos cada uno. En segundo turno, los equipos liguistas de Belgrano y el santafesino cerrarán la jornada en un pleito de 40 minutos. El plantel Albiceleste se trasladará desde las 7 a la vecina ciudad.