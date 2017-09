Comparten la vida y ahora una misma pasión

La Asociación Ciclística de Entre Ríos (ACER) tuvo una muy buena representación en el Campeonato Argentino de Master, Promo y Damas, que se llevo a cabo en el la ciudad de Reconquista al norte de la provincia de Santa Fe.









El ciclismo entrerriano tuvo ocho corredores que formaron parte de las diferentes pruebas en la especialidad de Pista. La misma estuvo compuesta por Rolando Cugini, Martín Vieyra, Federico Corsich, Marcelo Wiliezko, Dante Corona, Raúl Mascelin, Javier Varisco y Cintia Santana. Estos dos últimos lograron medallas en diferentes pruebas, pero con la particularidad de que son marido y mujer. Javier Varisco ya ha sido campeón argentino en una competencia realizada el año pasado en Mar del Plata y para Cintia Santana fue su primera experiencia arriba de una bicicleta de competición logrando un tercer puesto entre las Damas que formaron parte de una prueba en el velódromo de Reconquista. Ambos fueron a la competencia con elementos prestados y entrenaron duro en el playón del nuevo hospital de la capital entrerriana, ubicado en la zona conocida como el Ejército. La capital entrerriana no cuenta con un velódromo y los ciclistas se las arreglan como pueden para entrenar una prueba ante exponentes que sí tienen esta infraestructura. Varisco fue tercero junto a Raúl Mascelin y Federico Corsich de la prueba Velocidad Olímpica y Cintia Santana tercera en Velocidad 500 metros en Damas.









Santana y Varisco charlaron con Ovación sobre su labor en la competencia y cómo entrenaron para la misma.









"Yo participé en la prueba de Velocidad Individual que quedé cuarto; y con Raúl Mascelin y Federico Corsich formamos parte de la prueba Velocidad Olímpica que quedamos terceros en la general ganando la Medalla de Bronce", dijo Javier Varisco.









Luego agregó: "La preparación fue larga de todos nosotros, pero individual. Raúl Mascelin hacía años que la venía preparando y Federico Corsich ya me había dicho hace un tiempo cuando gané la primera medalla en Mar del Plata que podíamos correrla. El año pasado cuando fui campeón el año pasado se entusiasmaron un poco más, y bueno, hace dos meses nos hablamos con los chicos para armar el equipo. Prácticamente no entrenamos juntos, solo practiqué la salida con Raúl Mascelin. Los tres juntos las ensayamos en Reconquista antes de correr. Fue muy buena la apuesta y salió un buen resultado; pero si hubiéramos tenido la chance de entrenarla un poco más quizás nos hubiera ido mucho mejor. Quizás un escalón arriba podíamos estar".









"La prueba fue ganada por Pueblo de La Paz, que es de provincia de Buenos Aires y que cuentan con un velódromo y el segundo fue Junín, que también tiene un trazado como el que corrimos. Nosotros fuimos más crudos, pero la verdad estamos muy satisfechos con lo que hicimos en la competencia de Reconquista; aseveró.









Luego Varisco dejó en claro algo: "Quiero agradecer a la ACER por el apoyo que siempre nos dan. Desde el primer día siempre a disposición".













En tanto Cintia Santana, dijo: "Me tocó lograr la Medalla de Bronce en la prueba. La campeona fue de Reconquista y la segunda de Junín. Hace dos meses que comencé a subirme a un piñón fijo; a una bici pistera. Probé una pista en Rosario y le dije a Javier (por Varisco) hace dos meses que quería correr a pesar de todas la dudas que tenía.













"Nosotros entrenamos mucho en el playón del Hospital Baxada. Y un día me dije 'quiero probar correr'. Pero me dije 'yo no quiero competir con nadie y con nombres, sino contra mí'. Y dar todo", argumentó.