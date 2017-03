Comenzó el escrutinio en el predio de Ezeiza

Dos años y ocho meses después de la muerte de Julio Humberto Grondona, quien presidió la Asociación del Fútbol Argentino durante 35 años, la entidad madre del deporte más importante del país tendrá un nuevo presidente: Claudio 'Chiqui' Tapia.



Tapia no enfrentó una lista opositora, casi como ocurrió siempre con Grondona, salvo cuando el ex árbitro Teodoro Nitti le quiso disputar el poder y perdió por 40 votos a uno.



Cuando murió Grondona, el 30 de julio de 2014, asumió la presidencia Luis Segura y el 3 de diciembre de 2015 se realizaron elecciones pero terminaron de una manera burda: hubo 75 votantes y después del recuento Marcelo Tinelli y Luis Segura terminaron empatados en 38.



A partir de ese momento comenzó una de las peores etapas de la AFA: peleas internas, idas y vueltas en la fecha de las elecciones, mala relación con la FIFA, paro de parte de los jugadores y retraso en el comienzo de los campeonatos.



Por un lado estaban Tinelli y Rodolfo D'Onofrio, por el otro Daniel Angelici y Hugo Moyano, y un poco más cerca de estos pero en el medio Tapia.



También llegó el final de Fútbol para Todos, ya que la Superliga será la administradora del dinero que ingresará de la sociedad estadounidense Fox-Turner, que se impusieron en la licitación que programó el Comité de Regularización a los otros dos oferentes: la también norteamericana ESPN y la española Media Pro.



Tapia asumirá en un momento complicado para el fútbol argentino: la selección perdió frente a Bolivia por las eliminatorias, quedó quinta en el camino al Mundial de Rusia y Lionel Messi no estará presente en los próximos tres partidos por estar suspendido.