Ciclista se prepara para la gran cita nacional U19

El fin de semana Ciclista volverá a ser una fiesta. El Verde será anfitrión de uno de los cuadrangulares semifinales de la Liga Nacional U19, una cita que le sirve a la entidad como una vidriera deportiva, pero también institucional.

Daniel Camiolo, presidente del equipo de calle Santiago del Estero, habló con Ovación respecto del certamen que se avecina junto a otros elencos de nivel nacional.

"Este es el corolario del trabajo del primer semestre del año. Primero ganamos en la divisional en Paraná, luego fuimos segundos en el Entrerriano después de perder con Zaninetti, más tarde participamos por primera vez en este torneo que es la Liga Nacional, se hace por cuadrangulares y ya atravesamos el primero, y ahora este fin de semana jugaremos el semifinal que clasificará a dos elencos al hexagonal final".

Ciclista jugará como local y recibirá delegaciones de otros puntos del país. Para ello el trabajo fue arduo. "En esta oportunidad seremos los anfitriones y está bueno contarlo. Esto se da por el trabajo dirigencial, pero fundamentalmente por el apoyo de los padres de estos chicos más la subcomisión de básquet porque es una movida muy importante. Vienen familiares, padres, comisionados técnicos, jueces y los clubes Argentino de Pergamino, Libertad de Sunchales y Zaninetti de Concepción del Uruguay".

Lamentablemente no todo es bueno en el mundo Verde ya que el equipo sufrirá dos bajas sensibles para esta cita. "Jugando el Dos Orillas de la categoría sufrimos las bajas de dos jugadores importantes. No estarán por lesión Juan Cruz Scachi y Francisco Frávega así que desde el club queremos desearles una pronta recuperación a los dos".

Hoy es el básquet, pero seguramente en un futuro será de la mano de otra actividad deportiva. Lo cierto es que el club está trabajando de buena manera y con mucho sacrificio. "Nosotros ponemos mucho empeño en Ciclista en este tipo de cosas. Siempre en Ciclista el objetivo es formar buenas personas y luego viene la parte deportiva. Si juntamos las dos cosas es buenísimo. En lo deportivo tenemos un gran plantel de entrenadores y un excelente preparador físico más el compromiso de los chicos a la hora de entrenar. Ciclista participa de este torneo con todos jugadores de la cantera, no tenemos jugadores reclutados y todos juegan por la camiseta. Es un esfuerzo importante de todos".





Luego el presidente dio un pantallazo de cómo se encuentra la entidad hoy en día. "Lo que estamos haciendo ahora para este fin de semana haba a las claras de cómo estamos. Es decir Ciclista tiene hoy por hoy tres canchas de básquet y dos de ellas cubiertas. En el básquet formativo tenemos un excelente año y el año pasado ganamos la Copa de Oro de la APB, en esta primera mitad de año tuvimos dos o tres instancias finales de torneos. El básquet en Ciclista se está multiplicando cada vez más y hay muchísimo trabajo por parte de la sub comisión de básquet como también por parte de la comisión directiva. Siempre queremos mejorar la infraestructura del club y buscamos mejorar. Nuestro estadio está en óptimas condiciones. Siempre recibimos elogios por los materiales deportivos y la indumentaria y todo eso de da por el trabajo y solo por el trabajo que se hace con recursos propios", repasó, y prosiguió: "También tuvimos, y es noble destacarlo, la ayuda del gobierno provincial y de la Municipalidad. Estamos haciendo un trabajo de integración. En Ciclista se nota el trabajo compartido y la solidaridad, no buscamos protagonismo individual. Y eso rinde sus éxitos y hoy estamos como una institución donde el verdadero protagonista en cada una de las divisiones es el equipo. No tenemos estrellas que se destaquen por sobre los demás, ni en lo deportivo ni el lo institucional. Trabajamos desde hace varios años integrados con las distintas subcomisiones. Además tengo mucho apoyo por parte de mis pares de comisión, que dejan muchas horas para que todo esté bien".





Finalmente Camiolo habló del futuro. "El crecimiento de Ciclista es integral. Crecimos en lo deportivo, pero también institucionalmente y cuando hablo de esta parte es administrativo. Tratamos de tener a todos nuestros empleados inscriptos y de cumplir con todas las normas sanitarias y estructurales. Buscamos acompañar todo eso y el objetivo es llegar hasta fin de año con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas con visión de futuro, no solo en lo deportivo sino en lo institucional, donde para nosotros la familia tiene mucho que ver. Queremos buenos jugadores dentro y fuera de la cancha y para eso queremos que la familia acompañe y por suerte lo estamos logrando".





LO QUE PASÓ. Ciclista cerró de manera invicta la Zona D de los cuartos de final, el cual lo tuvo como anfitrión también. El Verde se sacó de encima a San Martín, Regatas de Corrientes y Zaninetti de Concepción del Uruguay por un claro 85 a 63, con una destacada actuación de Francisco Frávega (aportó 25 unidades), justamente uno de los valores que el equipo de Paraná no tendrá en esta etapa.

Así se metió entre los 12 mejores equipos del país. En la siguiente instancia buscará dar otro paso.