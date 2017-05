Carta abierta de una Junta Abya Yala al futbolista Frank Fabra

El lateral de Boca habló sobre los insultos racistas que recibió de parte de algunos hinchas de Estudiantes, en el encuentro que jugó el xeneize el sábado en La Plata.

"Me sentí un poco mal pero no es verdad que fueron los jugadores, aunque sí ciertos hinchas. Los jugadores rivales no me dijeron nada, eso es mentira, todo fue de parte de la tribuna", explicó Fabra.