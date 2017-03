Cambió rápido el chip y consiguió su revancha

El fútbol le brindó una rápida revancha a Leonardo Morales. El marcador de punta de Atlético Paraná había protagonizado el sábado la maniobra que desencadenó en penal para Independiente Rivadavia de Mendoza. La Lepra capitalizó esa acción para rescatar una unidad en la capital entrerriana. El defensor finalizó masticando bronca por esa jugada, pero especialmente porque su nivel no fue el que exhibió en gran parte de la presente temporada de la Primera B Nacional.





"Me había ido amargado ante independiente Rivadavia porque había tenido un mal primer tiempo en lo personal. Ahí me mentalicé en buscar una rápida revancha", confesó Morales, en declaraciones a La Red Paraná. Haber modificado el chip y proyectar en positivo lo llevó a capitalizar con mucha celeridad la meta trazada. El portador de la camiseta número 4 del Gato ingresó libre de marca para conectar el balón y decretar la victoria de Atlético Paraná sobre Instituto de Córdoba, en la noche del miércoles.





El grito fue un desahogo personal por lo vivido ante Independiente Rivadavia. Pero sobre todas las cosas, fue un éxtasis colectivo. Es que el Decano está en una situación de urgencia y necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para despegar de los puestos de descenso. En el inicio del año asumió dos encuentros seguidos en su cancha. No pudo conquistar la totalidad de los puntos. No obstante, la cosecha no deja de ser mala. "Queríamos sumar las seis unidades, pero no pudimos lograrlo. De todos modos no perdimos y eso es bueno", destacó el Pupi.





El defensor entendió que Atlético no logró los seis porotos en el reinicio del certamen por errores propios. "En el primer tiempo ante Independiente Rivadavia estuvimos muy ansiosos. Queríamos atacar de una sin dar vuelta la pelota como lo habíamos realizado en la pretemporada ante equipos de Primera. Se nos había ido de la cabeza todo lo que laburamos durante dos meses", argumentó.





El equipo mostró una imagen en el complemento ante la Lepra. Ante Instituto desarrolló la idea de juego que intenta imprimirle Darío Ortiz. "Lo que realizamos en la etapa inicial ante Instituto es lo que nos pide el entrenador, con muchas proyecciones de los laterales para sumarnos al circuito ofensivo. Después el rival también juega. Comenzó a sumar delanteros y arrinconarnos contra nuestro arco. En esa situación hay que saber defender. Con actitud logramos sacar adelante el partido", infló el pecho.





Morales es consciente de que no puede relajarse después de haber disfrutado una noche soñada ante Instituto. El campeonato continúa y Atlético necesita sumar unidades para salir de la incómoda posición en la que se encuentra. Convivir con el fantasma del descenso es una situación que ningún futbolista desea, pero debe afrontar el desafío.





"Es difícil pelear por la permanencia. Después del partido con Instituto lo primero que hicimos fue mirar cómo quedamos posicionados en la tabla de los promedios. Tal vez muchos piensan que esto es fútbol y no pasa nada. Sin embargo es incómodo verse en la situación en la que nos encontramos. Tener el respaldo y la ilusión del hincha más el aliento de la familia suma muchísimo. Igual es una situación muy difícil", describió Morales.





Por último, el Pupi proyectó su mirada en el partido que el Decano jugará el lunes en Tandil ante Ramón Santamarina. "De local van a querer a salir a ganar. Tenemos que estar tranquilos sabiendo que con la actitud que tuvimos anoche podemos sacar adelante el partido".













Su rápido crecimiento





El fútbol era un pasatiempo para Leonardo Morales. Jugaba en torneos libres para disfrutar de la redonda y compartir la pasión con amigos. El cambio comenzó en 2011, cuando se acercaba a celebrar su cumpleaños número 20. Se presentó en una prueba que luego le permitió sumarse al plantel de Deportivo Tabossi, equipo que se consagrara campeón en el Torneo de ese año de la Liga de Paraná Campaña. En ese entonces, Pupi cumplía otro rol dentro del campo de juego. "Jugaba de delantero, pero como había muchos en el plantel me mandaron al fondo. Como no hacía mucho goles no me hice problemas", recordó el Pupi, a modo de anécdota.

El oriundo de Villa Urquiza tuvo un gran desempeño en su primer certamen competitivo. Su performance le abrió las puertas al equipo que dominaba el campeonato de la Liga Paranaense. "Al año siguiente llegué a Belgrano por recomendaciones de José Mancuello. Me incorporé al plantel de la categoría Sub 20, pero rápidamente me sumé al de Primera División". Indicó Morales, quien comenzó a destacarse por su capacidad aeróbica y constante proyecciones.

Sus cualidades lo llevaron a ganarse un lugar en el plantel del Mondonguero que comenzó a competir a nivel nacional. "Ese mismo año que llegué a Belgrano el equipo fue invitado a jugar el Federal B. Debuté en la quinta fecha. Por suerte se dieron buenas campañas hasta que gracias a Dios pude dar el salto a la B Nacional", agradeció.

Antes de su llegada al Decano estuvo en la órbita de Patronato cuando el Rojinegro todavía militaba en la B Nacional. Sin embargo solo quedó en rumores. Su bautismo en el profesionalismo lo realizó en barrio San Martín.

"Escuché la posibilidad de sumarme a Patronato, pero conmigo nadie se comunicó. Unión de Sunchales sí me buscó cuando el equipo ascendió al Federal A. Tenía acordado todo con la dirigencia, pero no llegaron a un acuerdo con Belgrano", cerró.