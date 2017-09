Cáceres: "Nos vamos conociendo con el paso de partidos"

Ovación. El volante analizó la labor de Sin el vértigo de cada uno de sus arranques, pero con la pausa y claridad de uno de sus cambios de frente a la hora del análisis y verter una opinión. Con la tranquilidad que otorgó la obtención de los tres puntos ante Tigre, Blas Cáceres atendió cada requisitoria del pospartido del viernes en Victoria y aceptó la propuesta dialéctica deEl volante analizó la labor de Patronato y reconoció: "Nos vamos conociendo con el paso de los partidos".





El paraguayo no ocultó su satisfacción por el segundo éxito en serie: "Ganamos un partido importante que por momentos se nos complicó, sobre todo en el primer tiempo. Después nos acomodamos mejor y golpeamos en los momentos juntos y nos quedamos con un triunfo que es muy importante", admitió.





De las claves que desembocaron en la obtención de las tres unidades, enumeró: "En el primer tiempo fallamos mucho cuando teníamos que defender la pelota parada. Lo hablamos con el técnico en el entretiempo y lo pudimos corregir. Fue clave entre otros factores para obtener la victoria hoy –por la noche del viernes–.





Los éxitos celebrados por Patrón en la Superliga tienen una cotización extra porque los consiguió ante adversarios que parten con la premisa de luchar por la permanencia: "Siempre es bueno ganar. Pero no hay que enloquecerse ni desesperarse. Somos conscientes de la posición en la que arrancamos en el campeonato y lo fundamental es siempre sumar. Sabíamos que Tigre era un rival duro, pero lo supimos sacar adelante. Hay que disfrutar de los triunfos, pero también estar preparados para cuando las cosas no nos salgan", manifestó.





Esperar bien agrupado y salir rápido es una fórmula que el Santo lleva a la práctica y de la cual saca buenos réditos: "Creo que nos sienta bien. El profe –por Juan Pablo Pumpido– nos pide que estemos bien parados, que no perdamos el orden. Que cuando recuperamos la pelota salgamos rápido hacia el arco contrario. Tenemos grandotes en el ataque que ganan mucho de arriba y aguantan bien para que el resto podamos llegar. Ojalá sigamos creciendo para poder seguir disfrutando", remarcó.





Después del debut contra San Martín de San Juan, en tierras cuyanas, Cáceres expresó no estar del todo cómodo por el carril izquierdo. Igual acepta el desafío y se pone a disposición del equipo: "En el primer partido no me gustó jugar ahí, pero es una decisión del técnico y él es el conductor del equipo; cada uno debemos aceptar lo que diga porque es lo mejor para todos. Me voy adaptando a esa posición y mis compañeros me ayudan con sus rendimientos", sostuvo.





El viernes llega al Presbítero Grella Atlético Tucumán con el dolor reciente de haber quedado fuera de la Copa Sudamericana, pero con los pergaminos de elenco respetable: "Atlético Tucumán es un buen equipo, con buenos jugadores. Lo sabemos, lo respetamos pero también tenemos con que complicarlo. Debemos hacer pesar la localía. En la semana analizaremos la forma más conveniente de jugar ese partido. Va a ser difícil, pero no imposible".





LA RESERVA. El partido de Reserva entre Tigre y Patronato se jugará el martes en territorio bonaerense. La postergación del mismo obedece a que el Matador de Victoria había pospuesto anteriormente su cotejo ante Chacarita.