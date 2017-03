Busca recuperarse ante un rival encumbrado

El extenso parate motivado por los conflictos que envuelven al fútbol argentino, no deja espacio para los reproches y lamentos. Por el contrario, dentro de un calendario apretado por cumplir, impone levantarse y andar de manera inmediata. Es por eso que después de su derrota en la jornada anterior ante Estudiantes en La Plata, Patronato buscará recuperar la vertical esta noche, cuando reciba al encumbrado Newell's que llega segundo en las posiciones y de golear a Vélez. El atractivo encuentro, enmarcado en la 17ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera A, está fijado a las 21 en el Grella y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera. Rubén Darío Forestello introducirá tres variantes en Patrón. En la visita es baja Mauro Formica.

A LA CANCHA

La llegada de uno de los denominados grandes del interior se vio reflejada ayer cuando se dio un movimiento mayor al habitual en la venta de entradas anticipadas. Es que el conjunto del Parque Independencia además de ser uno de los principales animadores del certamen -está a cuatro puntos del líder Boca Juniors- cuenta en sus filas con valores de jerarquía internacional. Maxi Rodríguez es un jugador de nivel Selección. A Ignacio Scocco se lo puede catalogar como un goleador vigente que viene de anotar los tres goles de su equipo en el capítulo anterior. La vuelta de Diego Osella a la Comarca Santa puede considerarse un ingrediente más, pero de menor peso. Apoyar al elenco entrerriano y los motivos enunciados invitan a ocupar un lugar en el estadio de Villa Sarmiento.

CON RETOQUES

El revés ante el Pincha no solamente originó el no rescate de puntos en Patringa, así también la pérdida de valores importantes dentro de un grupo no muy extenso. Damián Lemos -habitualmente titular- llegó al límite de amonestaciones y podrá ser de la partida dando lugar al ingreso en su lugar de Marcelo Guzmán. Por la misma causa no puede ser considerado Nicolás Bertochi, quien más allá de saltar casi siempre desde el banco representa una buena variable.

Lucas Márquez se sintió en la semana y también será baja esta noche. Un fuerte dolor en el gemelo margina al Rafa y le abre la puerta de la titularidad a Abel Masuero quien se posicionará como lateral derecho y obligará al traslado de Lautaro Geminiani al sector opuesto de la última línea.

La buena noticia dentro del campamento Rojinegro, está emparentada con el retorno de Fernando Telechea al selecto grupo de los once. El goleador cumplió con la fecha de suspensión que le valió su expulsión con Arsenal en el 15º acto; el balcarceño sustituirá a Alejandro Gagliardi para formar dupla de ataque con el Flaco Quiroga.

Las innovación de nombres no modifica la estructura. El 4-4-2 persiste.

EL VISITANTE

El conjunto rosarino llega con el envió anímico que implica haber ganado por un amplio margen hace cinco días y estar al alcance de la cima de las posiciones. Tener encendido al artillero Nacho Scocco implica un plus favorable para el resto de sus compañeros y demanda la necesidad un custodia casi carcelera a lo largo de los 90'. Tanto Scocco como la Fiera Rodríguez son elementos capaces de una jugada dejar de lado el fanatismo táctico de un entrenador como Osella, para definir un cotejo con apenas una inspiración.