Boxeadora argentina denunció a su promotor por violencia de género

La Guapa tropezó en su intento por coronarse campeona superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero sostuvo que la derrota en fallo unánime ante la finlandesa Eva Wahlström no fue lo más duro que tuvo que soportar en su travesía europea."Después del doping quise cobrar mi bolsa, como corresponde, y Marcelo Di Croce me dijo que ya se la habían pagado a él porque tardé mucho en hacer el doping", señaló la púgil. Según el promotor, excampeón argentino y sudamericano welter, se negó a pagarle el dinero que le correspondía y luego le dio un golpe de puño en la cara."Fuimos al hotel, me llevó a su habitación y me dijo 'vamos a arreglar'. Yo firme un contrato de ocho mil euros y cuando llegamos a la habitación me dice acá están tus 5 mil dólares. Le dije, acá esta mi contrato de 8 mil euros y me querés dar 5 mil dólares. ¿Cómo es eso?. Y me dijo 'esto me pertenece a mí. Recibís ésto o nada'", contó. Luego, continuó: "le dije que no, que me pagara todo. Se acerco, me pego un pechazo y me pegó una piña justo en la boca, que de la fuerza crucé la puerta de la habitación y caí en el pasillo".Por su parte, la entrenadora Eliana Gamboa relató el maltrato psicológico que recibieron por parte de Di Croce durante el viaje de regreso que debieron compartir los tres, que incluyó una prolongada escala en la ciudad turca de Estambul. "La pasamos muy mal. Nos provocó todo el viaje. Pasaba, nos miraba y se reía. Lo ignoramos. Pero nos turnamos para dormir, por las dudas", puntualizó Gamboa al sitio especializado Planete Boxing.Al llegar a Buenos Aires, la boxeadora y su coach fueron asistidas por la abogada Miriam Peral, conocida en el mundo pugilístico por lograr sentencias favorables a los reclamos económicos de los boxeadores Héctor Velazco y Raúl Balbi en sus jucios contra su ex manager Osvaldo Rivero.