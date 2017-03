Bomba: fuerte versión señala al culpable de la sanción a Messi

En medio de una jornada febril, la búsqueda de responsables de la extrañísima postura de la FIFA respecto de la sanción a Lionel Messi hizo viajar a los rumores desde Santiago de Chile a Dubai, pero parece que la mecha se encendió en el seno de la Confederación Sudamericana de Fútbol, más precisamente habría sido obra del brasileño Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol.

Seneme le habría informado al veedor, el ex árbitro uruguayo Jorge Larrionda, lo que sucedió y le habría avisado que iba a mandar el video a la FIFA. Y también se habría comunicado con el asistente involucrado, Emerson Augusto do Carvalho, para enterarlo de que le pedirían una ampliación de su informe. Allí do Carvalho informó que en la cancha no había entendido, pero que al verlo por televisión se dio cuenta del insulto.

Las primeras versiones mencionaban a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) como proveedora del video a la FIFA en respuesta al penal mal sancionado que le dio el triunfo a Argentina. Pero después se vinculó a la Conmebol. "Jamás mandé ninguno video a la FIFA ni nadie me pidió opinión", sostuvo Seneme. "Tampoco hablé con el árbitro ni los jueces asistentes. No sé de dónde salió esa versión", se quejó con indignación.

Y el colmo se produjo cuando se empezó a vincular la sanción con Diego Maradona, quien le habría pedido a Gianni Infantino un escarmiento para Argentina en respuesta a la designación de Marcelo Tinelli como presidente de la comisión de selecciones nacionales. Es más, Diego envió un audio a radio La Red de Buenos Aires para desmentirlo.