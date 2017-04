Boca piensa en repatriar a Tevez y retener a Centurión

En una entrevista con ESPN, Angelici explicó,



"Sabemos la importancia de Centurión dentro de la cancha -prosiguió- pero el costo de la opción, para el fútbol local, lo veo excesivo. Son 6,4 millones de dólares mas impuestos, estaríamos casi en 9 millones. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por retenerlo pero todavía falta. Eso lo veremos recién llegando a fines de mayo", completó.



"Hace 15 días que no hablo con él pero tengo una excelente relación -continuó-. En agosto tengo previsto viajar a China no por Tevez sino por otros temas. Seguramente nos vamos a ver y saldrá el tema".



"Es un gran profesional. En agosto voy a tener más precisiones sobre si se dan o no las condiciones para que Carlos vuelva", finalizó.

Respecto de la encuesta realizada en los últimos días, por la cual l os hinchas se manifestaron mayoritariamente por la permanencia de Centurión antes que por el retorno de Tevez, el presidente expresó: "el que está ahora es Centurión pero no me gusta ese tipo de encuesta. Yo creo que Boca tiene que tener a los dos y en eso vamos a trabajar".