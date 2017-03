Blanc: "Hay persecución desde la Federación"

El lunes, en la habitual reunión de Consejo Directivo, los delegados y la Mesa Directiva debatieron sobre la situación actual del conflicto con la Federación de Básquetbol de Entre Ríos. Además se declaró persona no grata al dirigente paranaense Arnaldo Abasto y se convocó a una Asamblea Extraordinaria para el próximo mes. En este contexto el Consejo Directivo de la Asociación Paranaense de Básquetbol, que integran los clubes y la Mesa Directiva, abordó distintos elementos del conflicto con la Federación de Basquet de Entre Ríos, entidad que decidió confirmar la suspensión de la afiliación de la APB por el término de 90 días, al rechazar el recurso de apelación oportunamente interpuesto.





"Cabe señalar que esta confirmación de sanción tuvo la particularidad de haber sido aprobada en su gran mayoría por quienes intervinieron oportunamente como miembros del Consejo Directivo de la Feber, es decir que actuaron como órgano de sanción, lo que implicó lisa y llanamente que no existió imparcialidad ni objetividad alguna de parte de estos, al actuar como órgano de sanción y tribunal de apelación. El total direccionamiento y parcialidad del proceder de los dirigentes de la Feber no tiene otra finalidad más que continuar con este plan de hostigamiento y desprestigio público en detrimento de la asociación más importante de la provincia y una de las más grandes del país", dijo ayer el presidente de la APB Leandro Blanc.





Desde la asociación informaron que en atención a los dichos "altamente agraviantes" que durante este tiempo tuvo Arnaldo Abasto en contra de la APB y sus dirigentes, los delegados resolvieron por unanimidad declararlo "persona no grata" para la APB. "Abasto, hoy presidente de la Asociación de Básquet femenino, hace años que en forma permanente y sistemática ha atentado contra los clubes paranaenses, ha difamado a los dirigentes y ha desoído la palabra de las comisiones directivas de los distintos clubes que conforma su asociación, como por ejemplo ante el pedido de no votar afirmativamente la suspensión de afiliación contra la APB, cosa que finalmente desoyó", indicó Blanc.





Por otra parte, se decidió convocar a una Asamblea Extraordinaria para el miércoles 25 de abril, donde los presidentes de las entidades que dan vida al básquet de la región resolverán la posibilidad de reformar el estatuto de la APB, en sus artículos 1 y 38, donde cita la afiliación de esta Asociación con la Feber. "La APB tiene la voluntad de forjar un mejor camino propio para el futuro de sus clubes y jugadores, si así lo consideran los dirigentes de los 19 clubes afiliados, y sin estar sujeta al autoritarismo de personajes enquistados hace más de 20 años en la dirigencia federativa provincial", manifestó Blanc a lo que agregó: "En la Federación hay un grupo que es totalmente arbitrario. Quieren disciplinar a los que quieren ponerle límites. Hay una persecución a la APB, esto es así. El objetivo de Álvarez, que es que termine siendo una sola asociación en la provincia".





En cuanto a las pretensiones de la Federación, Blanc sentenció en su visita de ayer a UNO: "Lo que persigue Álvarez es quedarse con todo el básquet de la provincia... eso no lo dudo. Con todo este tema vamos a ir a la Justicia y personas jurídicas". Blanc reconoció que esto "no da más. Por eso hay que cambiar el estatuto. Y la posibilidad de abandonar la Federación. Así lo votarán los clubes, pero no los integrantes del Concejo Directivo, salvo el presidente que si tiene voto. De ahí va a salir alguna opción. El espíritu de muchos es poder salirse de la Federación". ¿Si tenemos Plan B? No hemos tenido conversaciones formales con nadie. Pero esto llegó a un límite. Se lo dijimos a todos, a la CABB, al poder político... a todos. Hay alternativas. Puede ser afiliarse a Santa Fe o armar una Federación de la Costa del Paraná."





Blanc graficó: "La realidad es que la Federación no quiere que juguemos con ellos. Así fue lo que pasó con la U13, lo cual derivó en una denuncia ante el Inadi. La CABB es la principal responsable de no atender este problema. Venimos desde el año 2015 con este tema y con cuatro presentaciones. Creemos que producto del lugar que ocupa Álvarez en la CABB no nos dan bolilla".









La que decía la Federación









El acta. "Desde las 10 horas del sábado 25 de marzo en la ciudad de Chajarí se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) con la presencia de dos delegados de cada una de las ocho asociaciones afiliadas...En cuanto al tratamiento de la resolución de suspensión por 90 días que se le había aplicado a la Asociación Paranaense (APB), se trató el recurso presentado por la APB ante la Asamblea solicitándose se dejara sin efecto la medida; no obstante, por siete votos a uno fue ratificado en su totalidad la resolución. De esta manera, desde el día de la fecha corren los 90 días de suspensión de afiliación para dicha entidad. De la resolución original fue suprimido el Artículo 3° que indicaba que los clubes de la APB no podrían participar de los Campeonatos Entrerrianos de Clubes durante la vigencia de la suspensión de afiliación. La moción para este cambio se dio por pedido del presidente de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), Arnoldo Abasto, con votación de seis a uno..."













LNB: juega Estudiantes



San Martín de Corrientes (30-10), claro líder de la Conferencia Norte, se enfrentará hoy a Quilmes de Mar del Plata (19-22), séptimo en la Sur, en partido válido por la segunda fase de la Liga Nacional (LNB). El cotejo se desarrollará en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata, a partir de las 21. También, desde las 21, en el denominado Gigante Verde, el local Estudiantes de Concordia (29-15), escolta en la Norte, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (22-21), cuarto en la Sur. Los jueces serán Diego Rougier-Oscar Brítez y habrá televisación en directo de TyC Sports. El elenco entrerriano perdió los dos últimos encuentros que disputó (ante Instituto y Atenas, ambos en Córdoba), mientras que los comodorenses acumulan tres victorias en fila.