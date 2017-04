Belgrano reaccionó a tiempo y logró empatar en el clásico ante Talleres de Córdoba

Belgrano y Talleres de Córdoba igualaron esta tarde, 1 a 1, en encuentro correspondiente a la 20ma fecha del Campeonato de Primera División disputado en el estadio Mario Kempes ante más de 50.000 personas.





El delantero Jonathan Menéndez, a los 18 minutos del complemento, abrió la cuenta para la T, en tanto que Guillermo Farré (32m. ST) igualó para los dirigidos por Sebastián Méndez. Así los celestes cortaron una racha de tres derrotas seguidas, aunque se mantienen con 14 puntos en la penúltima colocación, mientras que los albiazules siguen desarrollando una buena campaña: con 30 puntos se encuentran en la 10ma colocación y están en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.





Impulsado por su público y con la necesidad de revertir la imagen, Belgrano salió con todo en el inicio del juego, y con mucha intensidad intentó presionar bien arriba, por eso lució mejor en los primeros minutos, ante un equipo albiazul que no hacía pie en el campo. Sin embargo, ese leve dominio de los de barrio Alberdi duró muy poco, porque los dirigidos por Frank Kudelka se asentaron y comenzaron a manejar las acciones, con mucha claridad en las salidas desde el fondo por abajo.





Ese buen juego, sin embargo, se disolvía cuando cruzaban la mitad de la cancha, ya que no gravitaba el hábil Emanuel Reynoso para generar fútbol. Los ?Piratas? replegaban sus líneas y apostaban a la contra, y en ese sentido fue Lucas Melano el que más complicó por izquierda, aunque no estuvo fino para definir las jugadas y el arquero de Talleres, Guido Herrera, no tuvo demasiado trabajo.





El baluarte en la mitad de la cancha era Pablo Guiñazú, que aportó su característico despliegue, y siempre se ubicó bien para recuperar rápido el balón cuando insinuaba algo el rival, aunque en la primera etapa el juego pasó lejos de los arcos.





Lo mejor llegó en el complemento, ambos quisieron desde el arranque y dispusieron sus primeras chances con sendos remates de larga distancia por intermedio de Jorge Velázquez para Belgrano y Reynoso para Talleres, pero respondieron bien ambos arqueros.





Belgrano se animó a arriesgar un poco más, puso gente en campo rival y parecía que podría inquietar a la defensa rival, y fue ahí que perdió la pelota Farré y Talleres tuvo la primera chance de salir de contra. En esa jugada a los 18 minutos del complemento, Reynoso tocó para la corrida de Sebastián Palacios, que avanzó por derecha y habilitó con precisión a Menéndez, que dominó el balón y tras un amague colocó la pelota junto al palo izquierdo de Lucas Acosta, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0 en favor de Talleres.





Con el resultado desfavorable estaba desorientado el conjunto ?celeste?, y en una pelota parada tuvo la chance Juan Cruz Komar, pero su cabezazo fue contenido por Acosta e impidió que la T aumente la ventaja. Con más amor propio que juego, Belgrano fue con todo a buscar el empate mientras su público comenzaba a impacientarse, y así fue que logró el 1 a 1, en una jugada con varios rebotes y un cabezazo de Suárez al palo incluído, la pelota le quedó a Farré, que desde la puerta del área chica definió e igualó el partido.





No arriesgaron demasiado en los minutos finales, ambos se aferraron al punto, y así se cerró el clásico que volvió a jugarse en Primera División luego de 15 años, y que tendrá una nueva edición en la 24ta fecha cuando se midan nuevamente en la fecha de los clásicos cuando Talleres sea local.

-Síntesis-

Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Lucas Aveldaño, Cristian Lema y Juan Quiroga; Mariano Barbieri, Guillermo Farré, Federico Lértora y Jorge Velázquez; Lucas Melano y Matías Suárez. DT: Sebastián Méndez.





Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi e Ian Escobar; Pablo Guiñazú, Leonardo Gil y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Victorio Ramis y Menéndez. DT: Frank Kudelka. Goles en el segundo tiempo: 18m. Menéndez (T) y 32m. Farré (B). Cambios en el segundo tiempo: 22m. Fernando Márquez por Velázquez (B); Claudio Aquino por Barbieri (B); 35m. Fernando Godoy por Reynoso (T) y Claudio Bieler por Suárez (B); 38m. Gonzalo Klusener por Palacios (T) Amonestados: Quiroga, Lértora (B). Guiñazú (B). Árbitro: Facundo Tello. Cancha: Estadio Mario Kempes.