Banfield se recuperó del revés en el clásico con un triunfo ante Belgrano

El equipo de Julio Falcioni cimentó el éxito en el estadio Florencio Sola con oportunismo y eficacia en el primer tiempo cuando concretó las emociones máximas del partido con el tanto de Cvitanich (en fuera de juego) tras el centro de Alexis Soto y el desvío de cabeza de Brian Sarmiento; y la jugada inoportuna de Romero, que desvió accidentalmente un centro de Sarmiento desde el sector derecho.





La primera parte tuvo a Banfield como protagonista, fortalecido luego de la primera conquista, ante un Belgrano que evidenció falencias en defensa en el debut del entrenador Sebastián Méndez.





Banfield, que después de 11 años venció al "Pirata" en su casa, optó por replegarse en el segundo tiempo y la visita tuvo más la pelota, favorecido también por los cambios de Méndez, pero no fue punzante en ofensiva.





***

Síntesis









Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Renato Civelli y Alexis Soto; Eric Remedi y Emanuel Cecchini; Mauricio Sperdutti, Brian Sarmiento y Martín Lucero; Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.









Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Cristian Lema y Juan Quiroga; Sebastián Luna, Federico Lértora y Gastón Álvarez Suárez; Lucas Melano, Claudio Bieler y Matías Suárez. DT: Sebastián Méndez.









Goles: en el primer tiempo, 12m. Cvitanich (Ba); 39m. Romero, en contra (Ba).









Cambios: en el segundo tiempo, 14m. Mariano Barriel por Álvarez Suárez (Be); 22m. Claudio Aquino por Bieler (Be); 29m. Adrián Sporle por Lucero (Ba); 37m. Jorge Velázquez por Quiroga (Be); 41m. Juan Manuel Cobo por Sarmiento (Ba); y 43m. Mauricio Asenjo por Cvitanich (Ba).









Amonestados: Civelli, Soto, Remedi (Ba); Bieler, Suárez (Be).









Árbitro: Andrés Merlos.









Estadio: Florencio Sola.

Con este triunfo, Banfield llegó a los 33 puntos y en la próxima fecha jugará como visitante ante Godoy Cruz de Mendoza. En tanto, Belgrano (13) padeció la tercera caída consecutiva, no sale del penúltimo lugar de la tabla de posiciones y la próxima semana jugará el clásico ante Talleres como local.