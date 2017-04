Sebastián Driussi, una de las grandes cartas de River para soñar con el torneo local y la Copa Libertadores, habló con Sportia sobre su gran momento y la notable levantada de River, que ya acumula siete éxitos en fila.

"Llevo este momento con mucha tranquilidad y todos los días me exijo para mejorar algunas falencias. Uno de los objetivos que me propuse es hacer goles y las cosas me están saliendo como quiero. Ayudar al grupo es algo maravilloso para mí", comentó el pibe surgido de la cantera del Millonario, que ya acumula 12 goles en el torneo.

Luego, destacó el valor que le aportó Ariel Rojas, quien regresó al club tras su paso por el fútbol mexicano: "Ariel (Rojas) nos dio esa pausa que necesitábamos. Quizás éramos muy directos y su llegada nos vino muy bien. Estamos siendo un equipo regular y siento que vamos por el camino correcto".