Arrancó Garrido, luego Marchioni: ¿quién juega?

Sabiendo de la baja inevitable de Martín Rivero por desgarro, Patronato desplegó ayer la práctica de fútbol informal de la semana pensando en el partido del domingo ante Talleres, en Córdoba, por la quinta fecha de la Superliga de Primera División. Juan Pablo Pumpido utilizó el ensayo para probar variantes para ver quién reemplaza a quien tuvo muy buenos rendimientos en los triunfos sobre Tigre y Atlético Tucumán. Concluida las actividades no confirmó nada. Arrancó con Matías Garrido en el 11 inicial y luego le dio espacio a Julián Marchioni en la mitad de la cancha; pero no hubo anuncio público sobre quién estará desde el arranque en el Mario Alberto Kempes. La pregunta sigue flotando en el Universo Santo: ¿quién juega?









Con Garrido desde el vamos se daría su posicionamiento por el carril derecho y el cerramiento de Marcelo Guzmán para ser pareja de cinco con Damián Lemos.









La Ardilla puede cumplir la función de volantear por afuera o ser el enganche con sus compañeros más adelantados. Mientras que el ex-Estudiantes de La Plata se puede situar como un doble cinco adelantado.









La práctica de pelota parada prevista para hoy, previa a la partida rumbo a la Docta, será determinante para saber quién es el elegido para ser parte del grupo de titulares. Con la incógnita por develar, una probable del Rojinegro para visitar a la T estaría compuesta por: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa, Lucas Márquez; Garrido o Marchioni, Lemos, Guzmán y Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas.









"NO FIRMO EL EMPATE". Como sucede semanalmente y en la previa a cada confrontación, Juan Pablo Pumpido, tras la prueba de ayer, dialogó en rueda de prensa. El entrenador dejó en claro que la intención no es salir a especular en suelo cordobés: "No firmo el empate", sostuvo. Igualmente dejó en claro que si en algún momento hay que bajar la persiana no lo dudará: "No es malo sumar para nosotros, que tenemos una lucha aparte", afirmó.









El DT Santo tiene una prioridad ante el conjunto de Frank Darío Kudelka: "Vamos a tratar de hacer lo mismo que contra Argentinos, no dejar que queden cara a cara con nuestros defensores. La idea es la que se vio en el trabajo de la semana, después se puede alternar en la cancha y de acuerdo a las circunstancias de un partido. Lo fundamental es que se está dando una adaptación de buena manera porque hay victorias de por medio que permiten trabajar con mayor tranquilidad", indicó.









De las preocupaciones que le genera Talleres, detalló: "Como preocupación no tengo ninguna, yo miro todo. Me preocupa que nosotros estemos bien, porque ellos juegan bien, vienen jugando así desde el Federal A y vamos a ir a pelear con nuestras armas".









Tal vez hoy cuando usted tenga en mano la edición de Ovación, JP sabrá quién suplantará a Martín Rivero; Matías Garrido y Julián Marchioni son las alternativas: "Hoy -por ayer- hicieron el mismo tiempo de fútbol los dos y más tarde terminaremos de definir quién va a jugar para hacer mañana -hoy- pelota parada", explicó.









La tabla de posiciones muestra a Patrón cuarto, a pesar de ello Pumpido no se marea por las alturas: "Hay que disfrutar estar allá arriba, es lindo para todos, pero nosotros tenemos en claro cuál es el foco de nuestro torneo y no nos vamos a mover de ahí. Los chicos tienen los pies sobre la tierra, nosotros trabajamos para la otra tabla, lo otro viene de regalo", admitió.









El coach no ahorró elogios para la dupla charrúa que compone el ataque y el resto de su equipo: "Nos imaginábamos las soluciones que nos dan los delanteros, para eso los fuimos a buscar. Los jugadores demuestran que pueden jugarle de igual a igual a todos. Creo mucho en el equipo, no miro individualidades. Si los delanteros están bien también es porque hay volantes, defensores y un arquero que andan bien y hacen su trabajo", aseguró.









Por última el coach ve como muy prematuro hablar del partido con Boca Juniors por el sexto acto en la Comarca: "Boca es Boca, tiene grandes jugadores, la mayoría de selección. Nosotros ante Boca y River, que son los más grandes, tenemos que tener todas las luces prendidas y lastimar cuando podamos. No son invencibles, pero primero está Talleres y luego el parate que nos va a dar tiempo para seguir trabajando", afirmó.













***