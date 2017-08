Argentina se metió en la final del Mundial Sub 23

Argentina superó a Cuba 4 a 1 en la segunda semifinal del Mundial Sub 23 Masculino de voleibol y definirá el título frente a Rusia el viernes, en El Cairo, Egipto.

Fue un triunfo trabajado e histórico con parciales de 15-7, 15-7, 11-15, 15-13 y 17-15 y se metió por primera vez en la historia de la categoría en la final, la cuarta para el vóley argentino en un campeonato mundial y en busca de la primera conquista.

El equipo de Camilo Soto jugará ante Rusia, que derrotó a Brasil 4-3, la final de un torneo mundial que se disputa con nuevo sistema de juego al mejor de siete sets de 15 puntos, en formato experimental.

Brian Melgarejo y Germán Johansen fueron los máximos anotadores con 17 puntos. Agustín Loser marcó 8, Jan Martínez Franchi 7, Gastón Fernández 6 e Ignacio Luengas 1. Matías Sánchez fue el armador del equipo y Santiago Danani, el líbero.

Argentina continúa con su crecimiento juvenil sostenido en los resultados de los últimos años: Final Campeonato Mundial Sub 21 Masculino (Brasil 2011) 2-3 vs Rusia; Final Campeonato Mundial Sub 21 Masculino (México 2015) 2-3 vs Rusia; y Final Campeonato Mundial Sub 19 Masculino (Argentina 2015) 2-3 vs Polonia.