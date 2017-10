Antes de la de disfraces hay otra fiesta popular

Patrón deberá efectuar un partido casi perfecto para vulnerar al elenco porteño. Proponer un golpe por golpe sería beneficioso para el espectáculo, pero arriesgado para los intereses Santos, que deberá intentar llevar la contienda al terreno que más le conviene.





DESAFÍO VISITANTE. El Xeneize no cedió unidades en sus cinco compromisos anteriores. En el capítulo precedente sufrió la expulsión del colombiano Edwin Cardona, luego sobrevino el receso para la doble fecha de Eliminatorias y perdió a Gago, quien padeció una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que lo marginó por al menos seis meses, y durante la semana también se quedó sin un referente de la defensa, Paolo Goltz, quien presentó una lesión muscular y no estará en Paraná para liderar desde atrás.





La baja más sensible en el elenco de Los Mellizos, capaz de clarificar con un toque un trámite por más cerrado que se presente. El volante pasó por el quirófano el jueves y lo espera una inactivad de entre seis y ocho meses. "Será el equipo quien deba reemplazarlo", aseguró el DT en la conferencia previa de cada encuentro. El entrenador boquense, Guillermo Barros Schelotto, meterá mano en sus 11 de memoria e introducirá tres cambios, además de sostener a Gino Peruzzi como lateral derecho en una posición que hasta antes de enfrentar al Funebrero le correspondió a Leonardo Jara.







"A manejar los tiempos"

Juan Pablo Pumpido, se refirió al duelo que tendrá hoy frente Boca, a partir de las 20.05, con el arbitraje de Facundo Tello, y aseguró que sus dirigidos buscarán "manejar bien los diferentes momentos del partido". "Va a haber momentos de presión alta, otros de esperar un poco más, tendremos que saber manejar las situaciones contra un gran rival que generalmente maneja los partidos, y por eso vamos a tratar de que no lo maneje en la mayoría del tiempo y manejarlo nosotros", señaló Pumpido. En ese sentido, consideró que si salen a jugar "esperando" le darán "tiempo a que los jugadores de jerarquía de Boca se iluminen", mientras si Patronato "sale a atacar a Boca" podrá "dejar espacios". "Hay que leer cada situación y aprovechar nuestras virtudes, Boca es mejor equipo, pero estamos en la misma liga y con nuestras armas intentaremos ganarle", continuó Pumpido.

El técnico del equipo paranaense destacó que "si no se es inteligente se pierde, hay que tener más cuidado en el mano a mano y en el uno contra uno porque cuando te descuidás ante jugadores como los de Boca lo terminás pagando caro". Respecto de las bajas con las que llega Boca, explicó que "cambia un poco por características de jugadores, pero entran otros que son figuras y tienen jerarquía", por lo que Patronato deberá "tomar precauciones" y "cuidarse de la misma manera ya que sigue siendo un equipo intenso y dinámico". Celebró que "hubo entre 10 y 12 días de parate futbolístico", por lo que tiene a su plantel "todo a disposición y en buen estado físico", llegando "de buena manera". Pumpido afirmó que el plantel se encuentra "con ganas de que llegue el partido y jugar" debido a que "contra este tipo de rivales el marco por fuera del entrenamiento hace que se espere con más ansias", y manifestó que de local tuvo "buenos resultados y la idea es que al que venga le cueste llevarse algo". Los que ingresarán serán Santiago Vergini por Goltz, el uruguayo Nahitan Nández por Gago y Cristian Espinoza por el colombiano Cardona, a este último cambio el Melli lo definirá poco antes del partido, ya que los dos jugadores rindieron en un nivel muy parejo durante las prácticas de la semana. Boca necesitará una versión más abocada a la creación del rosarino Pablo Pérez, desde mañana el nuevo capitán, ya que sin Gago ni Cardona el equipo deberá abastecer de otra manera al goleador Darío Benedetto y al cordobés Cristian Pavón, dado que Nández aporta vértigo, ida y vuelta, pero no es un asistidor, y también deberán aportar en ofensiva los dos laterales, especialmente el colombiano Frank Fabra. La capital entrerriana y su zona de influencia atípica que se inició con una movilización de fe (Hasenkamp-Paraná) y espera la noche para vivir una nueva edición de la Fiesta de Disfraces. Pero sabe que antes habrá otro encuentro masivo y popular. A las 20.05 juegan Patronato-Boca.

No es el de las grandes finales, pero el clima que se respira en el ambiente futbolero de Paraná y la región se asemeja bastante. La expectativa quedó reflejada en la incesante demanda de entradas que se dio a partir de la apertura de las boleterías. Es que recibir a Boca no es cuestión de todos los días. El Xeneize visita hoy a Patronato en el marco de la sexta fecha de la Superliga, se jugará desde las 20.05 en el Presbítero Grella y con el arbitraje de Facundo Tello. El ingreso de Martín Rivero por Julián Marchioni será la única variante en el conjunto local. Por encima del arranque arrollador del actual puntero del campeonato, al Negro le sobra fe para ponerlo de rodillas. Es que con la asunción de Juan Pablo Pumpido como DT no cedió puntos en su casa; la Comarca vuelve a ser una fortaleza. Además el regreso de Rivero y la recuperación de Blas Cáceres le pueden dar el equilibrio en la mitad de la cancha que le faltó ante Talleres, en Córdoba. Hay otros factores que tendrán su incidencia. La concentración deberá ser extrema.