Angelina Ciancaglini, la madre que se enamoró de la ciudad gracias a Patronato

"Desde el Federal B que sigo al equipo y desde ese día los domingos se disfrutan en la cancha o mirando al Rojinegro, ahora por televisión, antes lo seguía por la radio", comentó a UNO la fanática del Patrón.









"Nunca me gustó la idea de venirme a vivir a Paraná, lo sufrí mucho. Gracias a Patronato me enamoré de la ciudad. Vengo a la cancha desde la temporada 2007/2008 en la que el club logró el salto al Federal A. Mi amor por los colores es impresionante, es una locura", agregó la hincha del Rojinegro. Su amor por los colores fue creciendo con el correr de los ascensos, se asoció al club y se adueñó de una parte de la Tribuna San Nicolás para alentar de local a sus jugadores.





Hoy tiene una cita especial para alentar a Patronato ante el último campeón del fútbol argentino en el Día de la Madre. "De chiquita fui de Boca, pero hoy Patrón me dará una alegría en mí día y lo festejaré junto a mi familia. Cuando yo me hice hincha de Patronato nunca pensé que iba a llegar a Primera y quiero que todo sea a favor de mi club. Mi familia en Necochea siente la misma pasión, todos tienen sus camisetas".









"Ser madre es lo más importante y lindo de la vida. Me gusta aconsejar a mis hijos y venir a disfrutar mi día junto a ellos es muy lindo. Me hacen renegar mis hijos y el club, aunque en los últimos tiempos me dí cuenta que me falta carácter para ser madre".





Angelina es cocinera del Hotel Plaza Jardín donde concentra el equipo paranaense. En la entrevista con UNO reveló el menú "ganador" de los jugadores cada vez que se preparan para un encuentro. Además comentó que es una de las cábalas que tiene junto al plantel.





angelina5.jpg Angelina siempre con el menú ganador para el Patrón Foto UNO/Diego Arias









"Patronato siempre come lo mismo: En la cena tienen pizza de entrada; pollo al verdeo con verduras es el plato principal y el postres es queso y dulce. En tanto al mediodía antes de jugar el menú es tarta de jamón y queso de entrada; luego tallarines con estofado y ensalada de fruta. Ellos son re medidos son porciones chicas, el único que tiene su plato principal es Sebastián Bértoli, que no come harinas".









Ciancaglini no solo disfruta de Patronato desde la tribuna, vive la pasión a flor de piel desde muy cerca y a diario en su casa. Su hijo Santiago Molina, que comenzó jugando en Belgrano de Paraná forma parte de las inferiores de AFA desde la novena división. En la actualidad defiende los colores en la sexta. "Fue una casualidad que llegue al club y eso nos puso más feliz, siempre acompañándolo en cada partido".





En cuanto al trato con los jugadores Angelina comentó: "Habló más con los jugadores locales, con los que siempre tengo un buen trato y hablamos en cada concentración. Lucas Márquez, Seba Bértoli, Walter Andrade, entre otros",