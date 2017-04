Andrade quedó conforme y adelanta lo que se viene

Sumar de visitante y en una cancha difícil revaloriza el punto obtenido por Patronato el fin de semana ante Huracán: "El análisis es positivo, porque se logró traer un punto importante que se valora", afirmó Walter Andrade en diálogo con La Cábala.

Al repasar los 90 minutos jugados en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, enfatizó: "Hicimos un partido intenso, donde estuvimos concentrados los 90 minutos. No tuvimos mucho juego, pero en líneas generales, por ser de visitante, se valora lo que se trajo".

A la vez, insistió en que se pudo obtener algo más, pero sin desprenderse de la realidad: "En frío, las situaciones más claras fueron nuestras. En el primer tiempo con las del Flaco Quiroga, o la de Bertocchi. Después la de Damián (Lemos) y otros murmullos. No dominamos el partido, no tuvimos buen juego y no sumamos pases, que esa es la verdadera sensación que nos queda; pero se estuvo cerca y se evolucionó", insistió uno de los referentes de la defensa Santa.

Del retraso que evidenció el Rojinegro en el último tramo del complemento, explicó: "Al primer tiempo lo sufrimos porque ellos dominaron, nos abrieron bien la cancha con los carrileros, presionaban con mucha gente en nuestro campo", sostuvo. Luego prosiguió: "En el segundo tiempo, el Chelo (Guzmán) nos dio más aire, y si bien nos paramos un poco más atrás nos sentimos cómodos y obligamos a Huracán a que se repitiera con pelotazos enviados por los zagueros. Terminamos retrasados, pero nunca nos llegaron con claridad".

Reafirmando lo expresado en el párrafo anterior, acotó: "Nunca sufrimos, salvo los primeros minutos del primer tiempo. Se intentó tener más contención y generar contras, pero no se logró".

Por último, se mostró metido en lo que será el próximo rival que es nada más y nada menos que Independiente: "Vamos a ver cómo lo miramos a Independiente, es un gran equipo, con muchos jugadores de renombre, con un técnico que intenta jugar. Será un lindo partido para ver. Para nosotros es una linda fecha para jugar", terminó.

EL NOMINADO. Juan Pablo Pompei, que viene de arbitrar Boca Juniors-Defensa y Justicia, tendrá la misión de controlar las acciones en el partido entre Patronato-Independiente el domingo desde las 16.15 en el Presbítero Grella y en el marco de la 19ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A. Con Pompei como árbitro principal Patrón logró lo que es hasta el momento su única victoria en la elite. Fue el 26 de octubre de 2016 cuando superó a Colón por 1 a 0, en el estadio Brigadier López.

En la Primera B Nacional lo arbitró en ocho ocasiones con tres triunfos, igual cantidad de reveses y dos empates.

LA RESERVA. Desde el Departamento de Prensa se anunció que el cotejo de Reserva entre Patronato-Independiente se jugará el domingo a las 10, en La Capillita.